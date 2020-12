Natale 2020 è alle porte e le idee regalo devono essere inviate al più presto se vogliamo che raggiungano i destinatari in tempo: ecco una trousse per chi ama il make up occhi.

Il make up degli occhi è uno dei punti forti del make up viso, in grado non soltanto di caratterizzare un trucco ma anche di cambiare letteralmente la fisionomia di un viso.

Per questo motivo i cosmetici per truccare gli occhi non bastano letteralmente mai e sono una delle idee regalo più gradite in assoluto dalle ragazze e dalle donne appassionate di make up.

Su Amazon.it si trovano moltissimi prodotti in offerta per il Natale, tra cui le interessantissime (ed economiche) trousse occhi de L’Oréal.

Può essere considerato un regalo perfetto per una ragazza giovane che ha appena cominciato a truccarsi e a sperimentare con il trucco.

Data la varietà dei colori che contiene questa trousse è ottima anche per chi è un po’ più esperta e vuol portare in borsetta una trousse con il quale trasformare il make up da “trucco giorno” a “trucco da sera” in cinque minuti.

Idee regalo Natale 2020: a tutto glitter con il make up occhi de L’Oréal

La trousse ombretti Ribelle À Paris contiene 9 ombretti compatti, otto dei quali in colori molto naturali e luminosi, perfetti per un trucco sofisticato e raffinato. L’unico colore freddo, che offre un tocco diverso alla varietà di colori della trousse è il blue, perfetto per un trucco glaciale da regina dell’inverno.

Gli ombretti offrono una buona possibilità di scelta tra colori matte e colori satinati per creare trucchi adatti a qualsiasi occasione.

Gli ombretti sono contenuti in un cofanetto quadrato con specchietto, mentre il coperchio è decorato da una moltitudine di glitter metallizzati in movimento che rendono la trousse un piccolo gioiello.

Anche la pochette contenuta nella confezione regalo richiama i toni metallici del glitter con un raffinato color argento.

L’Oréal ha creato ben tre varianti della pochette regalo Ribelle À Paris: le altre due, che comprendono pochette di colori differenti (blu e nero) contengono una combinazione di:

mascara volumizzante al collagene e matita automatica per occhi (pochette nera)

mascara volumizzante Air Mega Volume e eye liner matte a punta sottile (pochette blu)

Le pochette con mascara contengono hanno un costo ancora inferiore rispetto a quello della trousse make up occhi con gli ombretti, tanto da poter pensare di acquistare una combinazione qualsiasi per regalare un set completo di trucco occhi.

Un’alternativa molto carina, che comprende uno zainetto anziché una pochette, è quella costituita dal set mascara + tinta labbra dalla consistenza così leggera da risultare impercettibile sulle labbra.

Lo zainetto bianco contiene una tinta labbra rosa, mentre lo zainetto nero contiene una tinta labbra rosso acceso.

In questo caso però il prezzo è leggermente più elevato e supera di pochissimo i 20 €.

Chedonna ha selezionato tante altre idee per il Natale 2020: puoi trovarle qui!

E se i trucchi ci sono ma a mancare è l’ispirazione, ecco un famoso tutorial di Clio per il make up delle feste, con un look che punta tutto sullo sguardo.