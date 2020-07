Trucco occhi dal mattino alla sera: stesso make-up modificato in 5 minuti

Sei fuori tutto il giorno? Modifica il trucco occhi del mattino prima che arrivi sera in soli 5 minuti grazie a questi passaggi. Il trucco da giorno diventerà perfetto per la tua serata fuori casa.

Quando hai ricevuto un invito improvviso e non sai come cavartela in quanto a make-up puoi sempre creare sul tuo viso un look perfetto partendo da quello basico da giorno.

Zero tempo per il trucco? Segui i nostri consigli e trasforma il make-up del mattino in uno da sera!

Ti sveliamo passo passo tutte le mosse da applicare per renderlo impeccabile dopo una giornata di impegni, lavoro, caos! Troppo spesso non si ha il tempo di struccarsi e ritruccarsi, oggi ti diamo una rapidissima soluzione per tramutare magicamente un trucco semplice e acqua e sapone applicato al mattino in un trucco occhi sensuale ed elegante per una serata fuori, avrai bisogno di soli 5 minuti del tuo tempo.

Scopri prima di tutto i vantaggi del prodotto fondamentale quando ci trucca, il mascara, esistono infatti 3 segreti per rendere le ciglia più voluminose e magnetiche, per la sera ne avrai sicuramente bisogno!

Il segreto principale è proprio quello di intensificare la rima ciliare, utilizzare colori molto compatti e intensi. Anche ombretti brillanti, che lasciano intravedere sugli occhi brillantini qua e là rappresentano un classico soprattutto nelle serate estive. Le mosse sono semplici e davvero immediate.

Applica un ombretto più scuro rispetto a quello del mattino, ad esempio un marrone metallizzato da espandere con uno sfumino.

Per illuminare applica un highlighter scintillante nella zona appena vicina alla rima sopraccigliare e utilizza le dita picchiettando.

Per dare un tocco in più puoi abbinare un gloss cremoso scintillante e stenderlo al centro dell’occhio.

Questa “intensificazione” del trucco è applicabile su occhi chiari e scuri per una serata speciale, per un’uscita dell’ultimo minuto con le amiche, per un aperitivo e molto altro. Se puoi cambia al volo il tuo outfit indossando una camicia, un pantalone aderente, un abito stretto, nero o ricamato e il gioco è fatto.