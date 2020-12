La crostata di zucca, senza burro impreziosita dalla ricotta è una preparazione è molto semplice da preparare e povera di calorie. Il gusto ti sorprenderà, le fasi di preparazione semplicissime ti invoglierà sempre più a prepararla per garantirti una colazione davvero super, curiosa e leggermente aromatico.

La cannella servirà a dare quel tocco in più ad una crostata che non ti aspetti, un modo facile per dar vita ad una pausa leggera ma al contempo ricca di sapore e gusto. Un dolce che allieterà i palati di tutta la famiglia, fidati, finirai nulla! E ora si parte con la ricetta, armati di volontà, fame, creatività, una crostata che non hai mai fatto prima e della quale non potrai più fare a meno.

La ricetta della crostata zucca e ricotta senza burro

Questa torta di zucca e ricotta senza burro si prepara in soli 25 minuti, prevede una cottura di cinquant’anni, la difficoltà nel prepararla davvero bassa il costo davvero di tutto.

Ingredienti

Per la frolla ti serviranno 350 g di farina integrale o tipo due semi integrale, 100 g di olio di semi di arachidi, 70 g di zucchero integrale di canna, o uovo.

Per il ripieno invece 400 g di zucca, 250 g di ricotta, 70 g di zucchero di canna integrale, 50 g di pinoli, un cucchiaino di cannella in polvere.

Preparazione e conservazione

Iniziamo a preparare la frolla: metti in una ciotola tutti gli ingredienti ed inizia a mescolare, la farina aggiungi la polpa e impasta velocemente con le mani così da ottenere un composto, dopo qualche minuto omogeneo e senza grumi.

Per il ripieno invece sbuccia la zucca e tagliala a cubetti, fai cuocere nella pentola zucca e zucchero per una ventina di minuti. Quando la zucca sarà completamente cotta puoi unire i pinoli. Aggiungi il cucchiaino di cannella e frulla il composto, unisci poi la ricotta e mescola la con la polpa di zucca e i pinoli. Scopri tutte le ricette facili con la zucca!

È arrivato il momento di comporre la prestata, prendi una teglia da forno ricoperta di carta apposita, stendi la pasta frolla e inizia bucherellarla sulla superficie con l’aiuto di una forchetta, versa il ripieno e livella la superficie. Cuoci la zucca in forno preriscaldato ventilato a 180° per una cinquantina di minuti fino a che la pastafrolla non risulterà bella durata. A questo punto sfornare la crostata e lasciala raffreddare completamente prima di tagliarla. La crostata si conserva in frigorifero fino a due giorni.