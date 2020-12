Chiara Ferragni ha annunciato sui social di aver raggiunto un altro importante traguardo nella sua carriera. Il web si è diviso in due di fronte al suo annuncio su Instagram.

Chiara Ferragni è uno dei personaggi più apprezzati degli ultimi anni e non è poi così difficile capirne il motivo. Ogni cosa che tocca, proprio come se fosse Re Mida, riesce a diventare un vero e proprio successo. Ma non solo nel campo lavorativo, la moglie di Fedez è riuscita a farsi notare anche nel sociale, lanciando numerose attività realizzate al fine di contrastare la pandemia che da qualche mese a questa parte piegando il mondo intero.

La bionda imprenditrice digitale però non ha alcuna intenzione di fermarsi qui e sul suo profilo Instagam, dopo aver comunicato con una foto iconica di essere al sesto mese di gravidanza, ha rivelato di aver raggiunto un importante traguardo nella sua carriera e nulla a che fare con il campo della moda. Qual obiettivo è riuscita a raggiungere allora?

Chiara Ferragni ha raggiunto il doppio platino con il singolo Non mi Basta più, la canzone di Baby che ha visto la sua collaborazione. L’annuncio dell’influencer ha reso ancora più orgogliosi di lei i suoi fan, ma non sono di certo mancate le critiche.

Baby K e Chiara Ferragni conquistano il doppio disco di Platino

Chiara Ferragni ha comunicato questo importante traguardo e non ha mancato nel comunicarlo ai suoi fedeli sostenitori su Instagram. Cogliendo anche l’occasione per ringraziare pubblicamente Baby K per averle permesso di prendere parte a questo progetto, diventando una delle colonne sonore dell’estate che abbiamo da poco salutato.

“Sono un’artista da doppio platino“ ha scritto Chiara sui social. “Baby K ti ringrazio per aver scelto di condividere quest’avventura insieme a me” ha aggiunto, ringraziando la cantante con cui ha avuto modo di collaborare nel pezzo simbolo di quest’estate.

La notizia, come anticipato, ha spiazzato tutti i suoi fan. Alcuni si sono complimentati con lei per aver conquistato un traguardo importante anche in questo settore, che non le appartiene, mentre altri hanno storto il naso. Il motivo? Secondo alcuni utenti della rete, la moglie di Fedez non si meriterebbe un tale premio perché non avrebbe cantato nella canzone, ma si sarebbe limitata a pronunciare soltanto qualche frase.

Chiara, almeno per il momento, ha preferito non dare adito alle polemiche nate sul suo conto, che accompagnano quella nata sull’esorbitante costo della sua borsa, preferendo concentrare le sue energie su questo importante traguardo che credeva di non poter mai raggiungere nella sua vita.

Chiara Ferragni su Instagram ha preferito concentrare le sue energie su qualcosa di assolutamente positivo, piuttosto che rispondere a chi ancora una volta trovato soltanto un buon pretesto per criticarla. Ormai, infatti, le critiche mosse nei suoi confronti e in quelle di Fedez sembrano essere all’ordine del giorno. Ma i Ferragnez continuano ad andare dritti per la loro strada con o senza critiche.