Ha lavorato come impiegato di banca ma ha deciso rapidamente che quello non era il lavoro per lui, negli anni Ottanta è diventato un famosissimo DJ: oggi è un presentatore RAI tra i più amati dal pubblico.

È famoso per la sua parlantina, maturata in anni e anni di esperienza come disk jokey radiofonico, ma anche per essere stato preso di mira da moltissime battute e barzellette sul suo paese di origine (in realtà è italianissimo).

Nel corso degli anni ha avuto diverse relazioni con donne bellissime, alcune incontrate proprio sui palcoscenici televisivi, e anche la sua moglie attuale lavora in RAI (anche se non come conduttrice).

Amico di moltissimi personaggi famosi, tra cui uno degli attori comici più famosi d’Italia, oggi è alla conduzione di programmi di punta del palinsesto RAI e rimane uno dei professionisti più apprezzati del piccolo schermo.

Il disk jockey che divenne bancario e poi presentatore RAI

Nato nel 1961 a Firenze, questo conduttore ha fatto del suo essere toscano uno dei punti di forza del suo personaggio televisivo, sfruttando l’innata simpatia dei suoi conterranei.

La sua infanzia non è stata facile: il padre deceduto prematuramente quando lui aveva solo un anno e mezzo, a causa di un tumore ai polmoni.

Da adolescente studia ragioneria e dopo la scuola viene assunto come impiegato di banca. Nonostante il posto di lavoro prestigioso e la sicurezza economica che ne deriva, sceglie di abbandonare completamente la strada di un lavoro “normale” per dedicarsi a un lavoro più dinamico e creativo.

È il 1986 e questo futuro presentatore italiano si dimette dal suo impiego per diventare Disk Jokey. Avete capito di chi si tratta? È Carlo Conti!

Prima di abbandonare completamente la carriera di bancario, Carlo aveva fondato con gli amici Radio Firenze Nova ma comincia una vera e propria carriera da intrattenitore radiofonico sulle frequenze di Radio Firenze 2000.

Al principio degli anni Ottanta incrocia altri colleghi illustri su una radio regionale: Lady Radio. All’epoca lavora stabilmente insieme a Giorgio Panariello (suo ex compagno di scuola) e finisce per stringere amicizia con Leonardo Pieraccioni.

I tre sono così affiatati che finiscono per formare un trio comico con il nome Fratelli d’Italia. I loro spettacoli sono un successo nei teatri di tutta la Toscana e i tre diventano stelle del panorama comico regionale.

Già all’epoca Carlo sfoggia il taglio di capelli in pieno stile anni ottanta che lo avrebbe accompagnato per molti anni e che sarebbe diventato successivamente un marchio di fabbrica.

Contemporaneamente alla carriera di speaker radiofonico e di comico, Conti avvia anche una carriera musicale: in veste di cantante pop nel 1985 pubblica il brano Through The Night e, per farlo, sceglie il terribile nome d’arte di Konty.

Sempre nel 1985, approda in RAI con uno spettacolo comico scritto e diretto da lui e che vedeva la partecipazione sia degli inseparabili Pieraccioni e Panariello, sia di molti altri famosi comici toscani. Il programma si intitolava Discoring e venne riproposto dalla RAI per ben quattro edizioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Tra il 1991 e il 1993 Carlo Conti conduce Big, un famosissimo programma per ragazzi della RAI in cui ha continuato a sfoggiare look dai colori assolutamente discutibili ma di gran moda all’epoca.

Dalla metà degli anni Novanta conduce ben cinque edizioni di Miss Italia, durante una delle quali conosce Francesca Giaccari, che partecipò a due diverse edizioni del famoso concorso di bellezza e che entrò poi a far parte del cast del Grande Fratello 2012.

Carlo Conti ebbe una relazione anche con Francesca Morise, il cui volto è familiare ai telespettatori RAI poiché Francesca fu una delle professoresse de l’Eredità ma anche co-conduttrice de I Fatti Vostri assieme a Giancarlo Magalli.

I due avevano molti anni di differenza e, proprio la grande differenza d’età fu, secondo la Morise, una delle cause principali del logoramento della loro storia.

“È stata una bella storia che poi si è logorata. Tra noi si era creato un rapporto così intenso, quasi da padre e figlia, che la passione pian piano purtroppo è sfumata. Sarà stata colpa della differenza d’età … L’ho lasciato io e ne ho sofferto molto, non sono stata capace di recuperare e superare la crisi” ha spiegato Roberta, che ha spiegato anche di essere rimasta profondamente delusa dall’aver scoperto che Carlo era in procinto di sposare la fidanzata Francesca. “Ho saputo delle nozze da un’amica comune che ha ricevuto l’invito e ovviamente non potevo certo rimanere indifferente. Mi è venuto spontaneo prendere il telefono. ‘E’ vero che ti sposi con Francesca?’ Lui è stato vago: ‘E’ vero che ne stiamo parlando, ci stiamo pensando…’, ‘Ma se ci sono già gli inviti’. Quando ci siamo lasciati si è detto che io volessi il matrimonio e i figli e Carlo no. Ma non era così, anzi…”

Il matrimonio di Carlo Conti è stato celebrato nel 2012 e la fortunata si chiama Francesca Vaccaro, costumista RAI. Nel 2014 la coppia ha avuto un figlio, che è stato chiamato Matteo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

In tempi più recenti Carlo Conti ha condotto Tale e Quale, show che ha sempre riscosso un ottimo successo di pubblico e che ha coinvolto, artisti di media levatura, volti nuovi e nomi veramente celebri del panorama musicale italiano.

Purtroppo la lavorazione dello show ha dovuto affrontare grossi problemi logistici che si sono verificati nel momento in cui Carlo Conti è risultato positivo al Coronavirus.