Elodie è sempre stata una bomba in fatto di stile. Mostrando outfit e look pazzeschi oltre che acconciature e tagli da urlo. Ma stavolta si è superata. Vediamo la foto che ha fatto impazzire i fan.

In fatto di outfit e di look la cantante romana è sempre prima in classifica. Elodie Di Patrizi, in arte Elodie classe 1990 è sempre stata al centro dell’attenzione per le sue acconciature e i suoi look mozzafiato, ricordiamo l’ultimo proprio alla finale di X Factor della settimana scorsa.

La cantante, stella di Amici che si è difatti classificata seconda alla quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, vincendo il Premio della Critica Vodafone e il Premio RTL 102.5, fa spesso parlare di sé.

Guardiamo insieme il suo ultimo look dal mood monocromatico.

Elodie, un outfit monocromatico e di tendenza

Bellezza mozzafiato e voce capace di incantare tutti (anche Fabrizio Moro che le regalò la canzone Un’Altra Vita), Elodie colpisce ancora con un nuovo outfit.

Un set coordinato dalle tonalità del lilla, con bottoni vistosi color bianco. Subito centinaia i commenti sotto la foto della cantante, compagna nella vita e nella musica di Marracash.

“Sei stupenda”, scrivono i suoi fan. “Da donna a donna: sei uno spettacolo”, tanti i commenti come questi di apprezzamento.

Elodie spiazza ancora una volta tutti.

Da Amici a Sanremo 2017 (con il brano Tutta colpa mia, scritta tra gli altri da Emma Marrone) all’ultima edizione, Sanremo nel 2020 con il brano Andromeda scritto da Mahmood e Dardust, alla mostra del cinema di Venezia 2020 (dove ha sfoggiato un abito di Donatella Versace). Insomma Elodie non si è mai fermata e anche la sua carriera è ancora tutta in salita. Se c’è una cosa da dire è che la cantante ha spiccato il volo anche nella moda oltre ad aver riscaldato numerosi palchi con la sua voce e musica.

Elodie tuttavia non è l’unica a seguire questo trend dei maglioni con i bottoni, tornato di moda questo autunno. Come lei anche Chiara Ferragni e Giulia De Lellis per citare due esempi di stile.