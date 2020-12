Malattia Sonia Lorenzini, cosa ha avuto la concorrente del Grande Fratello Vip 2020? Un tumore benigno alla tiroide. “Ho sofferto tanto”.

Sonia Lorenzini ha combattuto contro un tumore benigno alla tiroide. A confessarlo è stata l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2020. L’ex tronista di Uomini e Donne ne aveva già parlato durante la sua partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi e ne ha parlato successivamente nel corso di varie interviste.

La Lorenzini ha parlato della malattia che ha affrontato e che ha condizionato una parte della sua vita anche sui social pubblicado alcune foto del passato in cui aveva qualche kg in più a causa della terapia seguita per poter sconfiggere la malattia.

Malattia Sonia Lorenzini, tumore benigno alla tiroide: “Ha cambiato il mio corpo”

Bellissima e sicura di sè, Sonia Lorenzini che ha discusso furiosamente con Tommaso Zorzi poche ore dopo aver varcato la porta rossa della casa del Grande Fratello vip 2020, in passato, ha attraversato un periodo difficile a causa del tumore benigno alla tiroide. Nel 2017, ne parlò lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più. ù

“Ho iniziato a prendere farmaci che servivano a tenere sotto controllo il funzionamento della tiroide. Ma la situazione è peggiorata, il nodulo è diventato sempre più grosso”, ha raccontato Sonia che è stata sottoposta ad un intervento per asportare la ghiandola tiroidea. Riprendersi non è stato facile, ma seguendo rigorosamente un percorso riabilitativo, è riuscita a recuperare:

“Ho iniziato subito a dimagrire, poi sono ingrassata, poi ho di nuovo perso peso. Ci è voluto parecchio tempo prima che trovassi un equilibrio. E ne ho sofferto. Da allora ho fatto di tutto per tornare in forma. Tuttora sono fissata con la linea, faccio sport e sto attenta all’alimentazione. Ma il mio corpo non è più tornato snello e sodo come prima. Anche se sono guarita il tumore ha lasciato in me delle ferite che solo ora stanno iniziando a guarire”, raccontava la Lorenzini.

Sui social, poi, qualche tempo fa, ha scritto: “Io adesso ci ironizzo e ci rido sopra ma è una cosa per la quale ho sofferto tantissimo”.