Che fine ha fatto Luca Dirisio? Il cantante ha fatto sognare un’intera generazione grazie alle sue intramontabili canzoni per poi sparire nel nulla. Tanto da far chiedere al pubblico che fine ha fatto oggi.

Luca Dirisio è il cantante che ha fatto innamorare un’intera generazione. Il suo primo singolo, Calma e sangue freddo, è stato uno dei tormentoni degli anni 2000 e tutti, almeno una volta nella vita, si sono ritrovati a cantarla a squarcia gola. Perfino Rita Pavone durante un’ospitata a Buona Domenica di Maurizio Costanzo, insomma aveva davvero conquistato tutti.

Anche gli altri singoli pubblicati dal cantante, come Usami e Il mio amico vende il tè, si sono rivelati dei veri e propri successi. Tanto da permettergli di vincere non solo il Festivalbar, ma di calcare anche il famoso palco dell’Ariston, anche se quell’esperienza non è andata proprio come sperato. Tant’è che viene eliminato poco tempo dopo la presentazione del suo brano.

Ma niente paura, perché Luca ha conquistato il cuore dei fan anche attraverso il pezzo Se provi a volare, colonna sonora del primo film di High School Musical, ma man mano, con il passare degli anni, ha fatto man mano perdere le sue tracce. Tant’è che il pubblico del piccolo schermo e della rete oggi si chiede: ma che fine ha fatto Luca Dirisio?

Luca Dirisio oggi: com’è diventato dopo il successo

Luca Dirisio, durante l’apice della sua carriera, scegli di pubblicare un singolo che ha fatto e non poco storcere il naso ai protagonisti del piccolo schermo. Quale? L’isola degli sfigati. La canzone, come facilmente intuibile dal titolo, è rivolta a tutti coloro che hanno preso parte all’Isola dei Famosi di Simona Ventura, all’epoca l’unico reality dedicato ai personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo.

Ironia della sorte, però, il teen idol, ci prenderà parte nel 2011 e Simona Ventura, durante il corso della diretta, non manca di far notare questa sorta di incoerenza nel cantante, che si giustifica affermando che nel brano in questione lui parlava di un’altra Isola, ma la sua risposta non ha convinto la padrona di casa che sceglie comunque di chiudere un occhio.

Dopo quest’esperienza, Luca però va incontro alla sorte di tutti i teen idol, come ad esempio Jesse McCartney e sparisce man mano nel dimenticatoio e smette di pubblicare nuova musica. Nel 2019, però, torna sulle scene pubblicando l’album Bouganville, che purtroppo non riesce ad ottenere il successo sperato.

Sembra essere lontani i tempi in cui Dirisio sfornava hit, ma nonostante tutto non ha mai rinunciato al suo più grande amore: la musica, anche se non pubblica più con la stessa frequenza che faceva un tempo, dove aveva abituato il pubblico ad avere sempre nuovi brani da ascoltare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da luca_dirisio (@luca_dirisio)

Luca Dirisio oggi non hai mai rinunciato alla musica, ma purtroppo sembrerebbe aver rinunciato alla notorietà. In quanto da diverso tempo, purtroppo, non è presente nelle classifiche degli album più venduti o ascoltati nel bel paese, ma nonostante ciò nessuno potrà mai impedire al pubblico di poter ascoltare le sue canzoni che ancora occupano un posto speciale all’interno del loro cuore.