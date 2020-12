Jesse McCartney che fine ha fatto? Ecco che cosa fa oggi

Che fine ha fatto Jesse McCartney, l’idolo delle teenagers degli anni 90 che ha esordito in Summerland con Zac Efron? Eccolo oggi.

Jesse McCartney è stato l’idolo delle teenager negli anni 2000. Non è difficile capirne il motivo del successo in quegli anni: Jesse aveva, ed ha, un viso pulito, la classica faccia da bravo ragazzo, charme e cantava canzoni che facevano impazzire le ragazze. Tutti ingredienti perfetti che, uniti insieme, formano la popstar.

Jesse trova successo nel bel paese grazie alla serie tv Summerland, trasmessa nel preserale di Italia, che lo vedo collaborare con un giovanissimo Zac Efron, prima che quest’ultimo scoprisse il successo grazie alla sua partecipazione in High School Musical.

Il suo successo non si era fermato soltanto alla tv ma, come anticipato, anche nella musica. Jesse pubblica il suo primo singolo, Beautiful Soul, che diventa un vero e proprio successo non solo in America, ma anche nel bel paese. Tutte le ragazze impazziscono per lui, tant’è che farà uscire versione dei suoi lavori discografici appositamente per il suolo italiano, da anni però è praticamente sparito tant’è che ci si chiede che fine ha fatto Jesse McCartney?

Jesse McCartney oggi: com’è diventato l’idolo delle Teenager

Jesse McCartney purtroppo, dopo un boom iniziale, non ha continuato ad avere lo stesso successo di un tempo. Nonostante abbia continuato con la sua carriera, senza focalizzarsi in unico settore. Jesse ha continuato a cantare, recitare ed anche a doppiare!

I suoi primi album si rivelano essere dei veri e propri successi. Tant’è che scrive anche la famosa Bleeding Love, singolo di debutto di Leona Lewis, mentre invece, il suo terzo lp purtroppo non raggiunge il successo e sperato, nonostante qualche anno prima, un po’ come per i Gemelli Diversi in Italia, si classificava sempre primo nelle classifiche dei cd più venduti.

Dopo quell’insuccesso, l’idolo delle teenagers prova a mettersi subito a lavoro con il suo album successivo, che purtroppo vedrà la luce tantissimi anni dopo, soltanto nel 2014, che si rivela essere un vero e proprio flop. Un brutto periodo per il cantante, visto che iniziano a diminuire anche le offerte per quanto riguarda la sfera della recitazione e del doppiaggio, ma in questi mesi sembra essere arrivata la svolta.

Jesse McCartney è uno dei giudici di I Can See Your Voice, un nuovo programma incentrato sullo scovare nuovi talenti nel campo musicale, ed ha da poco rilasciato il suo nuovo singolo Friends. Che questa sia la volta buona?

Un post condiviso da Jesse McCartney (@jessemccartney)

Jesse McCartney oggi sta provando a rimettere in piedi la sua carriera e sembra che passo dopo passo ci stia riuscendo.