Che fine hanno fatto I Gemelli Diversi? Ecco com’è diventata oggi una delle band italiane simbolo degli anni 2000.

Alzi la mano chi non ha mai cantato a squarcia gola una canzone dei Gemelli Diversi. Probabilmente nessuno, visto che sono state una delle band più famose degli anni 2000, ma che ultimamente hanno lasciato perdere un po’ le tracce di loro stessi.

La band, come i loro più fedeli sostenitori ricorderanno bene, ha esordito verso la fine degli anni 90 trovando il consenso del grande pubblico grazie alla pubblicazione della cover di Un attimo ancora, celebre pezzo dei Pooh, per poi scalare le classifiche dei brani più venduti grazie a brani come Mary, pezzo che gli permette di vincere il Best Italian Act agli Mtv Europe Music Awards, e Un altro ballo, hit che farà ballare e non poco i loro fan.

Da qualche anno, come anticipato, hanno fatto perdere un po’ le loro tracce, tanto da far sorgere spontanea una domanda: ma che fine hanno fatto i Gemelli Diversi? Visto che fino a qualche anno fa non facevano altro che sfornare una hit dietro l’altra?

I Gemelli Diversi oggi: ecco cosa fa la band più amata degli anni 2000

I Gemelli Diversi hanno scelto di separare le loro strade artistiche, anche se due membri della band qualche anno fa hanno deciso di riprovarci utilizzando non solo il loro vecchio nome ma anche il sound che ha permesso al pubblico di innamorarsi di loro.

La band era formata da Grido, THG, Strano e Thema. Il primo, per un breve periodo, ha scelto di cambiare il suo nome artistico, diventando Weedo per poi decidere che forse era meglio tenere quello vecchio.

Grido, che è il fratello minore di J – Ax, che recentemente ha lanciato un nuovo album, ha provato la carriera da solito pubblicando ben due album e realizzando numerose collaborazioni. Purtroppo il successo ottenuto non è assolutamente paragonabile a quello che aveva quando faceva parte della band.

THG è sicuramente quello che ha avuto più successo. Forse il suo nome detto così non vi suggerirà molto, ma se vi dicessimo Takagi? Ebbene sì, il componente della band è uno dei produttori del duo Takagi e Ketra, che ha sfornato e continua sfornare hit di successo. L’ultima, ad esempio, è Il ciclone con la cantante Elodie.

Strano e Thema sono gli unici due “sopravvissuti” all’interno dei Gemelli Diversi. Dopo un periodo di pausa, nel 2016 hanno pubblicato il primo album che la vede la band ridotta ad un duo, Uppercut, e si mormora che nel 2021 possa essere pubblicato il nuovo lavoro discografico.

I Gemelli Diversi oggi continuano a lavorare nel mondo della musica e c’è chi ha continuato a mantenere un certo successo a livello commerciale e chi purtroppo no.