È decisamente un’icona di stile e i suoi look ricercati fanno impazzire i suoi follower. Scopriamo come copiare gli outfit di Clizia Incorvaia. Ecco quello che devi avere.

“Cresciuta pane e moda” è la frase che si legge sul profilo Instagram di Clizia Incorvaia. E in effetti, l’ex gieffina è davvero un’icona di stile con i suoi outfit sempre ricercati e mai banali.

Che piaccia o no, la fidanzata di Paolo Ciavarro, con cui prosegue l’idillio a cui molti non credevano, impazza su Instagram con i suoi look impeccabili mandando in visibilio i suoi follower.

A metà fra una lolita e una bomba sexy, la bella influencer siciliana, detta davvero regole di stile e per molte è già a pieno titolo un modello da seguire. Se anche tu vuoi copiare i suoi outifit ecco quello che devi avere.

Come copiare lo stile di Clizia Incorvaia

Se anche per te Clizia Incorvaia rappresenta un’icona di bellezza e di stile sei arrivata nel posto giusto. La modella e influencer è una vera appassionata di moda, tanto che un anno fa circa ha presentato anche una sua capsule collection per Foudesir Verona.

Creativa ed eclettica, Clizia Incorvaia negli anni ha subito diverse evoluzioni, passando da un caschetto biondo platino ai capelli color rosa, fino a tornare poi castana e ora di nuovo bionda e con i capelli lunghi.

Non solo i capelli della bella Clizia, però, ma anche i suoi tanti e variegati look sono balzati agli occhi dei suoi follower. Scopriamo allora cosa avere per copiare Clizia Incorvaia ispirandosi ai suoi outfit pieni di stile.

Cerchietto bombato, è se è rosso ancora meglio!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Parlavamo di capelli, e per restare in tema, come non notare che Clizia Incorvaia è una vera fan dei cerchietti, specie di quelli bombati? Il cerchietto è uno dei must have di stagione. Tornato alla ribalta, si tratta di un accessorio iconico degli anni ’90, che ha fatto la sua ricomparsa nelle sfilate già dallo scorso anno.

E la Incorvaia, in particolare nei suoi look, spesso indossa il cerchietto bombato abbinandolo o dello stesso colore degli abiti o di un colore completamente diverso dal resto. Uno dei suoi colori preferiti è di sicuro il rosso.

Non solo cerchietti, ma ad impreziosire i capelli della bella influencer anche delle mollette ultra glamour di strass, come quelle che ha indossato in occasione del suo 40esimo compleanno. A volte un semplice accessorio per i capelli può fare la differenza in un outfit.

Colletto bianco

Vi avevamo già parlato del perché dovreste indossare il colletto bianco. Si tratta di un accessorio a metà fra il romantico e il retrò che Clizia Incorvaia indossa decisamente alla perfezione. Questi due modelli di abiti indossati dall’Influencer, arricchiti con dei vistosi maxi-colletti sono dello stilista Marco Bologna.

O a impreziosire un vestito, o in un maglioncino, il maxi-colletto bianco è un altro vero e proprio must di stagione. E molti brand già si sono adeguati e li propongono nelle loro collezioni: dai grandi nomi della moda ai marchi del fast fashion.

Lolita sì, ma sempre glamour

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

A metà fra una lolita e una bomba sexy, l’Incorvaia, pur avendo compiuto 40 anni, non li dimostra affatto e potrebbe tranquillamente spacciarsi per una trentenne.

In questa foto l’influencer indossa un vestito glitter super luminoso a marchio Le Twins. Come del resto anche quello che ha indossato qui sotto quando è stata ospite nel salotto di Barbara D’Urso.

Una lolita quindi ma sempre piena di stile e glamour.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Barbie style

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Lo stile Barbie, torna spesso nei look di Clizia Incorvaia e proprio la bambola bionda ha ispirato la modella e influencer nella creazione della sua prima capsule di cui vi parlavamo prima.

Eccola in posa qui sopra con gli outfit disegnati direttamente da lei.

Blazer e tracolla e sei pronta per la spesa!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

E se vuoi fare la spesa falla con stile! Ecco il look di Clizia Incorvaia per andare a fare shopping. Se finora sei uscita di casa in tuta per andare al supermercato dovrai completamente cambiare il tuo stile.

Un blazer, una tracolla e un paio di stivali bianchi e sei perfetta per la tua uscita pomeridiana. Per la cronaca la borsa a tracolla bianca è di Gucci, la giacca è di Mangano e gli stivali di Gioseppo.

E a voi cosa manca per copiare lo stile di Clizia Incorvaia?