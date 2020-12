Federico Piccinato, ex fidanzato Sonia Lorenzini: i veri motivi dell’addio

Sonia Lorenzini, nuova inquilina della casa del Grande Fratello Vip ha già iniziato a rivelare le prime confidenze sulla fine della sua ultima storia d’amore.

Sonia Lorenzini non è nella casa del Grande Fratello da nemmeno una settimana è già sono iniziati i gossip e le confidenze.

Sonia Lorenzini, modella e influencer italiana ha già iniziato a far parlare di sè dentro la casa più spiata d’Italia. Non soltanto per la lite e il caos scatenato con Tommaso Zorzi, con il quale aveva già avuto precedenti prima di entrare in casa per colpa di Giulia De Lellis.

Ma anche per aver rivelato scoop e gossip sulla sua relazione finita con Federico Piccinato. Leggiamo insieme cos’ha detto.

Il motivo della rottura tra i due? Mai un ti amo.

Secondo quanto dichiarato dalla ex tronista, Sonia Lorenzini a Maria Teresa Ruta, i motivi della fine della relazione sarebbe dovuto ad un ti amo mancato.

Proprio così, l’influencer ha dichiarato in diretta nazionale la fine della sua storia d’amore, anche se fin ora né lui né lei avevano proferito parola. Probabilmente la ex coppia, per rispetto della privacy avevano sempre evitato di parlarne apertamente.

Ma ormai è cambiato tutto e la Lorenzini ha svelato le carte e tutto è venuto in superfice. Questo perché al Grande Fratello Vip non ci sono segreti che tengano!

L’influecer, modella e ex tronista di Uomini e Donne nel pomeriggio ha avuto un crollo emotivo. Si è messa a piangere ma non avrebbe voluto mostrare le sue lacrime a chi la guarda da casa, principalmente la sua famiglia. Così la Ruta l’ha portata con sé nella sauna, ribattezzata “ufficio di Enock”, e l’ha fatta sfogare. Le due concorrenti si sono ritrovate così a parlare di cosa è successo con Tommaso in passato, ma Maria Teresa ha fatto anche delle domande personali, riguardanti la sua vita amorosa. Probabilmente per rompere il ghiaccio e metterla a suo agio. Ed è stato in questa occasione che tutto è uscito allo scoperto.

Ecco le dichiarazioni di Sonia Lorenzini

Maria Teresa Ruta per tirare un po’ su l’umore di Sonia Lorenzini e indagare meglio il motivo del suo malore emotivo, inevitabilmente le ha chiesto anche del suo status sentimentale attuale.

Sonia ha quindi spiegato di essere single da qualche mese e che la sua ultima storia è giunta al termine dopo due anni e mezzo. Maria Teresa le ha chiesto perché sia finita e Sonia stavolta non si è tirata indietro nel raccontare. Forse ha dimenticato le telecamere per un po’ o forse non vuole più mantenere totale riserbo sulla storia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

Fatto sta che ha finalmente raccontato perché si è lasciata con l’ex fidanzato Federico Piccinato: