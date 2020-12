Una ricetta di bellezza per preparare una fantastica crema idratante e vellutante per il viso. Il trattamento fatto su misura per la tua pelle perfetto ed economico.

Chi lo ha detto che per trovare la crema idratante perfetta bisogna piegarsi al cosmetico industriale e super costoso? Con questa ricetta fai da te, potrete preparare un trattamento per il viso unico, che risponda alle esigenze della vostra pelle e con pochi e semplici ingredienti.

Scopriamo gli ingredienti e la ricetta per preparare una crema idratante per il viso alla Camomilla. Se ami le ricette di bellezza fai da te, scopri come preparare un olio antirughe per il viso.

Come preparare la crema viso alla camomilla: gli ingredienti e la ricetta

Ecco come preparare la crema viso alla camomilla fai da te! Con pochi e semplici ingredienti avrete il vostro vasetto di crema che sarà perfetto per la vostra pelle. La quantità degli ingredienti infatti, varierà per la pelle secca e per la pelle grassa, mentre la ricetta principale è stata creata dalla naturopata Martina Rodini per una pelle mista.

Gli ingredienti

Per preparare la crema viso alla camomilla perfetta per una pelle mista, avrete bisogno di:

76,4 grammi di infuso di camomilla

8 grammi di olio vegetale

2 grammi di burro di Karité

5 grammi di autoemulsionante Oliven 1000

0,6 grammi di Cosgard

30 gocce di olio essenziale di camomilla

Variante per la pelle grassa:

6 grammi di olio

2 grammi di burro di Karité

Variante per la pelle secca

11 grammi di olio

4 grammi di burro di Karité

La ricetta

Versare l’infuso di camomilla in un contenitore di vetro, poi aggiungere l’olio vegetale, in questo caso quello di Avocado ma andrà bene qualsiasi oli vegetale indicato per la pelle. Aggiungere poi l’autoemulsionante ed infine aggiungere il burro di Karité.

Mettere il contenitore a bagnomaria per 5 minuti per permettere al burro di Karité di sciogliersi. Una volta che il burro si sarà sciolto si frullerà tutto con un frullatore ad immersione per circa due minuti. A questo punto si frullerà tutto per altri 2 minuti in un bagnomaria freddo per addensare la crema.

Si potranno quindi aggiungere il resto degli ingredienti, l’olio essenziale di camomilla ed il conservante Cosgard. Misurare il ph che dovrà essere tra 5.0 e 5.5. con una cartina tornasole.

Gli ingredienti come l’autoemulsionante, il conservante si trovano facilmente nei siti come aromazone e dragonspice.