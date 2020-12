Gianluca De Matteis piange e abbandona il trono di Uomini e Donne: la reazione di Maria De Filippi stupisce tutti.

Colpo di scena a Uomini e Donne. Le anticipazioni della registrazione del 12 dicembre svelano l’abbandono di Gianluca De Matteis che, tre mesi dopo l’inizio del suo percorso, ha deciso di lasciare la trasmissione senza scegliere.

Un colpo di scena clamoroso quello che ha regalato il 30enne romano che, in studio, come svelano le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, non ha trattenuto le lacrime mentre annunciava e spiegava le motivazioni della scelta. Maria De Filippi ha apprezzato la sua sincerà e capito le motivazioni della sua scelta.

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione 12 dicembre: Gianluca De Matteis lascia il trono

Gianluca De Matteis abbandona ufficialmente il trono di Uomini e Donne. Sono passati tre mesi dall’inizio del percorso sul trono del dating show di Maria De Filippi da parte di Gianluca De Matteis e, ad oggi, non è riuscito a trovare una ragazza che gli faccia battere il cuore.

Sono state diverse le ragazze che Gianluca ha provato a conoscere senza successo. C’è stata Camilla che ha eliminato, Gabriella con cui sembrava ci fosse feeling, ma è stata lei ad andare via non sentendo un vero interesse da parte di Gianluca.

C’è stata Dalila che, esattamente come Gabriella, ha preferito tornare a casa non vedendo nel 30enne romano l’interesse che sperava e, infine, c’è stata Marianna che, dopo essere giunta in trasmissione anche per conoscere Armando Incarnato che è tornato a parlare di Ida Platano, ha scelto di portare avanti la conoscensa con Gianluca che l’ha successivamente eliminata.

Non provando nulla per nessuna corteggiatrice, Gianluca ha deciso di lasciare il trono. De Matteis ha annunciato la decisione nella registrazione del 12 dicembre. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, in studio, ha pianto tanto dicendosi dispiaciuto di non essere riuscito a costruire niente con le sue corteggiatrici. Maria si dice dispiaciuta, ma comprende le sue reazioni ricordandogli come i sentimenti non nascono a comando.

Prima di lasciare la trasmissione, abbraccia tutti tranne Maria De Filippi che non ha la mascherina aggiungendo che le hanno vietato di farlo.