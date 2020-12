Ricette salate per il Natale da preparare con i bambini

Provate con i vostri piccoli a preparare due sfiziose ricette salate così da coinvolgerli e tenerli impegnati durante le festività natalizie.

Mancano solo pochi giorni al Natale, quest’anno è un anno davvero particolare per tutti noi a causa della pandemia, che ci costringe a restare un pò più di tempo a casa.

Visto che ci sono ancora limiti e restrizioni e quando ci sono i piccoli a casa non è proprio facile tenerli impegnati, che ne dite di sperimentare con loro qualche ricetta da proporre proprio nel giorno di Natale?

Magari coinvolgendoli non solo li tenete non solo impegnati, ma li coinvolgete e li avvicinate alla cucina, così da stimolare la creatività e la manualità.

Noi di CheDonna.it siamo qui per darvi qualche piccolo suggerimento su come preparare al meglio 2 ricette salate da sperimentare con i nostri piccoli.

Antipasti da preparare con i bambini

Il giorno di Natale sin sa che sulle tavole abbondano diversi piatti da quelli più semplici a quelli più elaborati, ma quando ci sono i piccoli bisogna pensare anche alle loro esigenze.

Quindi vi proponiamo due sfiziosi antipasti che non solo potete preparare con loro, ma delizieranno sicuramente.

1-Bastoncini alle noci e parmigiano

I bastoncini salati con noci e parmigiano grattugiato che potete proporre come segnaposto, da accompagnare i taglieri di affettati e formaggi. Molto particolari perchè sono bicolore, davvero sfiziosi, una ricetta stuzzicante e simpatica e soprattutto semplice.

Ingredienti

Primo impasto

160 g Farina di grano tenero setacciata

40 g Parmigiano grattugiato

25 ml Olio extravergine d’ oliva

70 ml Acqua

Secondo impasto

160 g di Farina di grano tenero setacciata

40 g di Noci tritate grossolanamente

20 ml Olio extravergine d’ oliva

70 ml Acqua

Colorante alimentare rosso in polvere

Preparazione

Iniziate a preparare il primo impasto e mettete in una ciotola ampia la farina, il parmigiano grattugiato, l’olio e l’ acqua, lavorate bene con le mani, l‘impasto dovrà essere liscio e omogeneo. Poi avvolgete con i vostri piccoli nella pellicola per alimenti e lasciate rassodare in frigo per 60 minuti.

Adesso dedicatevi al secondo impasto, fate sciogliere per bene il colorante alimentare rosso in polvere in acqua. Poi l’acqua rossa la versate in una ciotola con la farina di grano tenero setacciata, unite le noci tritate e un pò di olio extravergine d’ oliva. Lavorate con le mani, per ottenere un impasto liscio e omogeneo, mettetelo a riposare in frigo per 60 minuti. Trascorso il tempo per entrambi gli impasti, trasferiteli su un piano da lavoro infarinato.

Modellateli con le mani, i vostri figli saranno super felici, dovete formare dei bastoncini bianchi e rossi, che poi attorcigliate tra loro. Sicuramente se vedete il video sarà più esaustivo. Poi quando otterrete dei bastoncini li lasciate cuocere in forno a 180° C per 30 minuti, sfornate e lasciate raffreddare bene e gustate con i vostri piccoli.

2-Albero di natale con pasta brisè

Che ne dite di preparare un albero di Natale da servire a tavola come antipasto? Non solo i vostri piccoli saranno felici, ma potete anche prepararli in versione dolce, cliccate qui per la ricetta.

Un albero di natale di pasta brisèe, farcito, che avrà un effetto scenico, tutti resteranno a bocca aperta. Scopriamo la ricetta.

Ingredienti

pasta brisèe

pomodoro concentrato q.b.

parmigiano grattugiato q.b.

speck q.b.

origano q.b.

pepe q.b.

per spennellare

latte q.b.

Preparazione

Visto che con i bambini non è sempre facile trattenerli a tavola a lavorare vi consigliamo di acquistare la pasta brisèe pronta che trovate nel banco frigo del supermercato. Dividete la pasta in due parti uguali e formate di un albero, vedete il video. Con la sagoma a forma di stella fate la punta dell’albero, coprire la base con il concentrato di pomodoro, ma anche della passata di pomodoro va bene, l’importante che non è troppo liquida. Unite il parmigiano grattugiato, lo speck a striscioline e l’origano, poi coprite con l’ altra metà di impasto stesa e tagliata a forma di albero. Adesso dovrete sigillare bene i bordi per evitare che possa fuoriuscire il contenuto in cottura, aiutatevi con i rebbi di una forchetta.

Con delle forbici, fate attenzione per i piccoli, fate delle strisce spesse 2 cm a sinistra e a destra lasciando intatto il centro dell’ albero. Poi delicatamente attorcigliate ogni striscia su se stessa. Spennellate con un di latte e fate cuocere in forno a 180° per 25 minuti. Trascorso il tempo sfornate e lasciate intiepidire e servite.

Vuoi leggere altri consigli per organizzare le feste? Clicca su => Le Idee di Chedonna per Natale 2020

Se siete rimaste soddisfatte di queste ricette, potete anche provare a preparare dei dolcetti per la prima colazione con i vostri piccoli, cliccate qui.