Deanna Belli, moglie Paolo Belli: “Insieme da 30 anni”

Deanna Belli, è la moglie di Paolo Belli: insieme da 30 anni, la coppia ha superato insieme anche i momenti più difficili.

Deanna Belli è la donna che, da 30 anni, è accanto a Paolo Belli. Innamorati, complici e sempre più uniti, hanno affrontato insieme anche i momenti più bui. Una donna forte che dal marito è stata definita una roccia.

Lontana dal mondo dello spettacolo, Deana non ama le luci dei riflettori e, in 30 anni di vita insieme con Paolo Belli, sono pochissime le occasioni in cui si è mostrata in pubblico. Una storia d’amore bellissima quella che vivono Deana e Paolo Belli che, insieme, hanno anche adottato un figlio.

Deana Belli, chi è la moglie di Paolo Belli: un grande ed unico amore

Deanna e Paolo Belli, insieme, sostenendosi sempre l’una con l’altra, hanno formato una famiglia solida, serena e unita in cui regna l’amore e il rispetto. Deanna è una donna forte, indipendente che ha sempre sostenuto il marito. Insieme hanno adottato Vladik, un ragazzo di origini bielorusse arrivato in Italia ad appena otto anni.

Diventato maggiorenne, dopo essersi innamorato di una ragazza, è tornato nella sua terra. “Spero sia finalmente quella giusta, perché è sempre stato un po’ farfallone“, aveva raccontato a Top. Il legame dura ancora oggi e Paolo Belli si è detto felice della scelta di Vladik.

“Stiamo insieme da 30 anni e abbiamo avuto la fortuna di conoscerci quando eravamo squattrinati ma pieni di sogni…la nostra storia d’amore è fatta di dialogo e di condivisione”, ha dichiarato Paolo Belli ai microfoni di Top.

Un amore che ha sempre accompagnato l’artista che, con la moglie, ha anche superato momenti bui della sua carriera.

“Nostro figlio ha deciso di tornare lì perché ha seguito il suo cuore. Si è innamorato di una bellissima ragazza bielorussa e se lui è felice lo sono anch’io. Spero sia finalmente quella giusta, perché è sempre stato un po’ farfallone”, ha detto sempre a Top Belli.