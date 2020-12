Molto spesso pecchiamo un po’ nella varietà dei cibi soprattutto a colazione. Quando sei a dieta capita che i cibi proposti risultino a lungo andare piuttosto ripetitivi, questo può portare a degli sgarri che rischiano di vanificare l’obiettivo finale, ma niente paura! Oggi ti proponiamo una lista di 10 alimenti utili per colazioni light mentre sei a dieta.

Fare una colazione nutriente ed equilibrata è fondamentale per tutti, anche per chi non deve perdere peso. Confermiamo che è il pasto più importante, quello che ci da lo slancio per iniziare al meglio la giornata. La colazione, se fatta e fatta bene, ci regala energia e ci aiuta a prevenire gli attacchi di fame. Se è tempo di variare, quali sono gli alimenti giusti per il mattino? 10 alimenti utili per colazioni light se sei a dieta o no. Scoprili subito!

Inizia la giornata con il piede giusto! 10 e più alimenti per la colazione utili quando sei a dieta

Scopri i cibi più salutari anche quando sei a dieta per consumare i cibi giusti e sempre diversi. Impossibile non citare le protagoniste della colazione salata, le uova. Più volte la scienza ha confermato i benefici di consumarle al mattino. Un altro alimento top è sicuramente lo yogurt ma noi parliamo di quello greco, potente fonte di proteine, questo possiede anche un alto potere saziante dato il controllo che esercita sui livelli di grelina, l’ormone che ricopre un ruolo indicativo quando si parla di appetito. E ricorda, mai saltare la colazione!

Poi c’è il tè verde, iniziare bene la giornata bevendolo è garantito. Possiede la presenza di caffeina ed è quindi molto utile per mantenersi svegli. Il tè verde riesce a ridurre inoltre la glicemia a digiuno. Tornando alla variante di colazione salata ti consigliamo la ricotta (anche da miscelare con un cucchiaino di miele per tutti coloro che non riescono a rinunciare al dolce!) possiede molte proteine e acido linoleico che ha un’incisiva influenza sulla riduzione della massa grassa.

Anche i semi di lino dovrebbero far parte della tua alimentazione mattutina. La loro ricchezza di fibre ti aiuterà a mantenerti sazia a lungo. Poi c’è l’avena, puoi preparare diverse tipologie di porridge, riduce i livelli di colesterolo nel sangue e conferisce un alto potere saziante. I mirtilli rappresentano un vero toccasana, sono degli antinfiammatori e, grazie agli antiossidanti antociani tengono sotto controllo il colesterolo.

Le noci ottimizzano i livelli di sazietà, lo fanno senza influire sui livelli di insulina, è sempre bene non superare la dose giornaliera consigliata di 30 grammi circa dipendentemente dallo stile di vita.

I semi di chia sono un valido aiuto soprattutto se dopo si affronterà una seduta di allenamento. Hanno fibre, favoriscono l’energia, aumentano la sazietà, controllano l’assorbimento degli zuccheri. Poi abbiamo gli agrumi, possiedono un alto contenuto di vitamina C molto importante contro i radicali liberi e per la giusta forza che conferisce al sistema immunitario. Infine c’è il caffè, composto dalla caffeina, migliora l’umore, aumenta il metabolismo e la combustione dei grassi. Abbina tutti questi alimenti nelle varie colazione e vedrai che riuscirai soprattutto a saziarti senza dover patire la fame.