Un’idea regalo perfetta per chi ogni giorno combatte con le occhiaie scure e il contorno occhi segnato. Il prodotto che potrebbe risolvere la problematica in modo mirato.

Un contorno occhi chiaro e luminoso è forse il primo segreto per apparire giovani e avere un aspetto rilassato e fresco. Purtroppo sono molte le persone che ogni giorno combattono con il problema delle occhiaie scure e questo non sempre è legato alla presenza di qualche patologia o mancanza di sostanze importanti come vitamine e minerali, ma può dipendere esclusivamente dalla pelle.

Per tutti coloro ogni giorno combattono con questo inestetismo, il regalo giusto potrebbe essere un ottimo contorno occhi che agisca in modo mirato sulla pigmentazione scura della pelle e anche sul gonfiore.

Occhiaie: perché è fondamentale utilizzare un contorno occhi

Il contorno occhi è un prodotto che ogni persona dovrebbe utilizzare, anche se avesse un orbicolare dell’occhio chiaro e privo di imperfezioni, questo perché è davvero importante utilizzare prodotti formulati per essere applicati in una zona così delicata come quella perioculare e anche con sostanze che mirano a ridurre le imperfezioni.

Una crema viso, applicata vicino agli occhi, potrebbe non essere ideale per formulazione e soprattutto potrebbe dare origine a fenomeni di sensibilizzazione.

Contorno occhi: come applicarlo in modo perfetto

Il contorno occhi dovrebbe far parte ogni giorno della beauty routine dedicata la viso. Applicato mattina e sera, sarà un valido aiuto per mantenere questa zona idratata, elastica, drenata e chiara.

Il contorno occhi, che può essere formulato come una crema, un gel o un siero, va applicato nella zona perioculare con un leggero massaggio e praticando la giusta pressione che si otterrà picchiettandolo con il dito anulare.

Questo video tutorial, illustra alla perfezione la tecnica di applicazione corretta per il contorno occhi.

L‘applicazione costante del prodotto giusto, aiuterà senza dubbio a ritrovare un contorno occhi più disteso, giovane e anche più luminoso. Scopri anche il regalo di Natale perfetto per le ‘fissate’ della pelle perfetta.

Regali di Natale: il contorno occhi che abbiamo scelto per voi

Il siero contorno occhi di The Ordinary soluzione alla Caffeina 5% + EGCG, un siero perfetto per trattare la zona perioculare piuttosto segnata, come viene descritto sul sito di Sephora:

“Questo siero leggero contiene un’alta concentrazione di caffeina (5%) e una forma purificata di Epigallocatechina Gallato (EGCG), derivata dalle foglie di tè verde. Ricerche indipendenti hanno provato che l’uso topico di caffeina e di EGCG aiuta a ridurre le occhiaie e le borse sotto gli occhi”

Un prodotto tra l’altro completamente Vegan, privo di sostanze di origine animale che potrà essere applicato mattina e sera picchiettandolo fino a completo assorbimento. Il siero potrà essere applicato anche prima della crema trattamento di cui ne potenzierà i benefici.

Un prodotto di bellezza che sarà senza dubbio un regalo di Natale molto gradito per coloro che ogni giorno tentano di ridurre gli antiestetici cerchi neri intorno agli occhi.