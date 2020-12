Natale è alle porte e se siete in dubbio su cosa regalare ad una donna con la fissa per la cura del corpo e sempre alla ricerca della pelle perfetta, ecco l’idea giusta.

Le donne appassionate di ‘skincare’ e bellezza utilizzano ‘valaghe’ di prodotti per il corpo, detergenti, creme e burri idratanti. Scegliere il regalo di Natale per queste persone, può sembrare facile, ma la questione nasconde molti tranelli.

Le ‘skincare addict’ hanno i loro prodotti preferiti, testati sulla loro pelle, di cui amano persino la fragranza, per questo, a meno che non si voglia donar loro uno di questi prodotti, riuscire a far centro non sarà affatto semplice. Abbiamo però pensato ad un prodotto per la cura del corpo, nello specifico per la pelle, che non entrerà in modo invadente nella loro beauty routine ma sarà davvero essenziale per avere sempre una pelle morbida e luminosa. Scopri anche il regalo perfetto per le appassionate di makeup!

Lo Scrub per il corpo: regalo perfetto per le ‘skin care addcit’

Regalare uno scrub per il corpo può essere davvero una scelta azzeccatissima per le donne che amano prendersi cura di se stesse in modo costante. Un prodotto di bellezza di cui non si può fare a meno e di cui si consumano velocemente grandi quantità sotto la doccia.

Scegliere uno scrub per il corpo, magari addizionato di sostanze benefiche per l’epidermide e anche di proprietà aromaterapiche sarà davvero un’idea regalo molto apprezzata.

Scrub per il corpo: cosa è e a cosa serve

Lo scrub per il corpo è un prodotto di bellezza indispensabile per mantenere la pelle luminosa, elastica, vellutata ed idratata. Ne esistono moltissimi in commercio e tutti sono formulati più o meno nello stesso modo, con una parte efoliante, costituita da microgranuli di sale marino, zucchero o altra sostanza naturale in grado di praticare una esfoliazione dell’epidermide e circa due parti di olio, in particolare oli vegetali che nella maggior parte dei casi sono addizionati di oli essenziali che ne potenziano le proprietà e conferiscono al prodotto un buon profumo.

Lo scrub esfoliante per il corpo, si applica almeno una volta a settimana sulla pelle bagnata distribuendone una noce sulla pelle con movimenti circolari. Perfetto dunque da utilizzare sotto la doccia. Una volta massaggiato andrà risciacquato e lascerà una pelle perfetta, priva di cellule morte. Scopri tutti i benefici dello scrub corpo e come farlo a casa.

Lo scrub esfoliante per il corpo che abbiamo scelto per voi

Il regalo perfetto per chi ama prendersi cura della pelle del corpo potrebbe essere il ‘Talasso Scrub rassodante’ di Collistar. Un prodotto che si presenta con un giusto compromesso qualità-prezzo, in una confezione minimal ma elegante e che da anni rappresenta la scelta di milioni di donne.

La sua confezione da ben 700 grammi conquista, il suo profumo è paradisiaco e l’effetto ‘pelle perfetta’ che dona è unico, ma conosciamo le principali caratteristiche del prodotto descritte da Collistar:

“Vero trattamento SPA, questa inimitabile specialità abbina i benefici della talassoterapia e dell’aromaterapia alle proprietà della ciliegia della Emilia Romagna. Esfoliante e detossinante: un mix di sali marini, sale rosso delle Hawaii e polvere di nocciolo di ciliegia leviga e purifica la pelle. Tonificante e rassodante: l’olio di ciliegia e l’estratto d’alga Padina Pavonica ricompattano la pelle. Nutriente e idratante: gli oli vegetali rendono la pelle morbida e vellutata. Stimolante: gli oli essenziali stimolano la pelle”

L’azione dell’acqua di mare racchiusa in un prezioso cofanetto molto piacevole da ricevere in dono.