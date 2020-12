Pranzo in 15 minuti? Menù completo e velocissimo dal primo al dessert

By

Sei sempre di corsa e non sai mai cosa preparare da mangiare? Ecco un menù completo e velocissimo, per un pranzo dal primo al dessert, adatto a tutta la famiglia e da preparare in 15 minuti.

Se anche tu fai parte di quella schiera di donne o mamme che sono sempre di corsa e, a volte, a corto di idee per preparare pranzi e cene sei nel posto giusto.

Infatti quello che vogliamo proporti oggi è un menù completo e velocissimo per preparare un pranzo in soli 15 minuti. Già, hai capito bene, queste ricette semplicissime si preparano in pochissimo tempo, e mentre inforni qualcosa potrai dedicarti ad altro.

In men che non si dica sarai a tavola accontentando tutta la famiglia, perché queste ricette sono adatte proprio a tutti, bambini compresi.

Menù completo per un pranzo in 15 minuti

Stufi della solita pasta in bianco o al pomodoro e della fettina in padella? Ecco alcune idee semplicissime per rivisitare i piatti che preparate di solito arricchendoli con semplicissimi trucchi.

Con qualche ingrediente di base in più potrete preparare un pranzo da leccarsi i baffi, diverso dal solito, e soprattutto velocissimo.

Iniziamo con una pasta facilissima, le casarecce con pomodorini e pangrattato. Proseguiamo con i petti di pollo e verdure sabbiose in forno, così avrete in colpo solo secondo e contorno, e chiudiamo con una torta al cioccolato da cuocere al microonde in 15 minuti. Siete pronte? Partiamo!

Casarecce pomodorini e pangrattato

Per preparare questa pasta avrete bisogno delle casarecce, ma potrete anche usare sedanini o rigatoni. Quindi vi serviranno pomodorini, parmigiano, Auricchio e pangrattato.

Mettete tutto in forno, mentre cuocete a parte la pasta. Una volta cotta unite con gli altri ingredienti e portate in tavola.

Seguendo il tutorial qui sotto sarà semplicissimo.

Pollo con verdure gratinate

Con questo piatto farete in un colpo solo sia il secondo e che il contorno. Il petto di pollo con le verdure sabbiose è un secondo piatto facile da preparare e soprattutto veloce. È adatto sia per pranzo che per cena. Gustoso, leggero croccante e particolarmente amato dai bambini.

Per prepararlo vi serviranno petti di pollo, pangrattato, rosmarino, zucchine, cipolla, pomodorini, e naturalmente olio evo e sale.

Seguite la video ricetta qui sotto per prepararlo.

Torta al cioccolato al microonde

Se hai poco tempo e preparare un dolce ti sembra un’impresa epica questa ricetta potrà risolverti molti problemi. Una torta al cioccolato da preparare al microonde in 15 minuti.

Per prepararla dovrete avere uno stampo adatto al microonde. E come ingredienti vi serviranno uova, zucchero, cioccolato fondente, burro, farina, lievito, panna fresca e zucchero a velo per decorare.

Qui sotto troverete tutto il procedimento.

Se questo pranzo veloce e pronto in soli 15 minuti ti è piaciuto scopri anche questo menù altrettanto rapido.