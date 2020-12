Elisabetta Gregoraci a Verissimo, amara scoperta dopo il GF Vip: “Ho pianto tanto”

Elisabetta Gregoraci, ai microfoni di Verissmo, svela l’amara scoperta fatta dopo l’addio al Grande Fratello Vip: “Ho pianto tanto”.

Amara scoperta per Elisabetta Gregoraci dopo il ritorno a casa. L’ex moglie di Flavio Briatore ha volontoriamente scelto di abbandonare il Grande Fratello Vip 2020 e di non continuare l’avventura nella Casa fino a febbraio.

Desiderosa di trascorrere le festività natalizie con il figlio Nathan e il resto della famiglia, Elisabetta non si aspettava di ritrovarsi di fronte quello che ha scoperto subito dopo essere tornata alla realtà. In un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Verissimo, la Gregoraci ha raccontato i dettagli del suo ritorno a casa che le ha fatto capire chi sono le vere amiche e chi no.

Elisabetta Gregoraci a Verissimo: “Ho scoperto che alcune amiche non lo sono mai state. Briatore mi ha sgridata”

Elisabetta Gregoraci ha riabbracciato il figlio Nathan a cui ha dedicato il primo video pubblicato su Instagram. Ai microfoni di Verissimo ha confessato di aver rivisto subito l’ex marito Flavio Briatore che non le ha risparmiato dei piccoli rimproveri.

“Mi ha detto che sono stata coraggiosa. A Flavio hanno dato fastidio tante cose, mi ha anche sgridato. Non gli è piaciuto essere stato messo in mezzo a tante discussioni”.

La Gregoraci, poi, non nasconde di aver pianto quando si è resa conto che alcune persone che considerava amiche non si sono dimostrate tali durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

“Ho scoperto che alcune delle mie amiche, che pensavo tali, in realtà non lo sono mai state. Mentre ero fuori hanno parlato contro di me e hanno detto cose non vere quando io non potevo neanche difendermi. Ho pianto tanto, ad un certo punto mi è crollato il mondo addosso. Sentire parlare a sproposito e con volgarità ferisce. Bisognerebbe avere più garbo. Adesso ho messo tutto nelle mani degli avvocati che faranno il loro lavoro”.

Elisabetta, però, ha ritrovato il sorriso grazie al suo, unico, grande amore: il figlio Nathan. “Non vedevo l’ora di riabbracciarlo, mi mancava tanto. Era geloso dei miei abbracci con Pierpaolo, ma io non mi rendevo conto. Capisco che fuori può sembrare molto di più ma per noi era una cosa naturale”.

Infine, su Pierpaolo Pretelli a cui è legata da un affetto sincero che l’ha aiutata anche ad affrontare i vari momenti difficili vissuti nella casa, ha chiarito: “Rimarrà un’amicizia”.