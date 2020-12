Luca Barbato e Brando sono il marito e il figlio di Samantha De Grenet: un amore grande che ha portato ad un doppio matrimonio.

Samantha De Grenet ha due grandi amori: il marito Luca Barbato e il figlio Brando che le hanno cambiato la vita e le hanno fatto conoscere il vero amore. Circondata dai suoi due uomini, Samantha De Grenet si sente una vera principessa e, con la famiglia che ha sognato e desiderato, si sente la donna più fortunata del mondo.

Quello tra Luca Barbato e Samantha De Grenet è un grande amore che è stato coronato dalla nascita di Brando, ma anche da un doppio matrimonio. Dopo essersi sposati e separati, infatti, hanno capito di essere ancora innamorati riprovando a stare insieme ed oggi sono sempre più uniti, complici e felici.

Chi sono Luca Barbato e Brando, marito e figlio di Samantha De Grenet

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

Brando è un ragazzo di 15 anni, altissimo e bellissimo esattamente come mamma Samantha e papà Luca Barbato. Brando ha compiuto 15 anni lo scorso 27 ottobre e, in quell’occasione, Samantha ha pubblicato una bellissima foto di famiglia che potete vedere più in basso augurando buon compleanno al figlio con cui è riuscita a creare un rapporto meraviglioso.

“Sei indiscutibilmente la parte più bella e vera di me. Non potevo desiderare un figlio migliore e la tua dolcezza, la tua sensibilità, il tuo essere affettuoso mi fanno ogni giorno ridere il cuore. Ti amo Vita mia”.



Un ragazzo cresciuto con due genitori che lo amano e che si amano a tal punto da aver capito di aver commesso un grande errore nel mettere fine al matrimonio e separarsi. Da lì la scelta di riprovarci e sposarsi nuovamente.

«Ci siamo sposati all’inizio in comune, poi ci siamo separati e poi… risposati in chiesa. A quel punto, dopo tantissimi anni, ci siamo reinnamorati e riscoperti. Gli scrissi una lettera nella quale gli chiedevo ‘Ma siamo sicuri di mettere la parola fine al nostro amore?’ e poi ci siamo rivisti…», ha raccontato Samantha ai microfoni di Domenica Live in occasione di un’intervista rilasciata per i suoi 50 anni.