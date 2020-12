Qual è stata la parola più cercata in internet nel 2020?

Sicuramente la maggior parte di voi ha dato la risposta giusta. Mai come quest’anno la parola più cliccata sul web è intuitiva.

Ce lo aspettavamo tutti, il 2020 è stato un anno particolare, inoltre mai come quest’anno abbiamo avuto un protagonista indiscusso da Marzo fino ad oggi, e che protagonista.

Il Coronavirus ha abitato dentro la nostra casa e nella nostra mente più di chiunque altro, non abbiamo fatto altro che parlare di lui, a scuola, al lavoro, dal dottore e perfino al supermercato. Il Coronavirus ci ha talmente influenzato, terrorizzato, attanagliato che ogni occasione è sembrata giusta per parlarne, per rassicurarci o per capire. C’era quindi da aspettarselo che la parola più cliccata del 2020 fosse appunto “Coronavirus”. La cosa più sorprendente è che questa unica parola ha racchiuso talmente tanti significati da aver influenzato tutte le altre parole più cliccate dell’anno, come una madre che porta con se tutti i suoi figli.

Quali sono state le parole più cliccate del 2020?

Il 2020 sta finendo, siamo ormai entrati nell’ultimo mese dell’anno e si iniziano a fare tutti i resoconti possibili, tra questi ci sono come sempre gli argomenti che ci hanno maggiormente interessato. Quest’anno uno in particolare ha attirato la nostra attenzione e su moltissimi fronti. Pensate per esempio al periodo di confinamento e lock down che abbiamo vissuto, oltre ad interessarci quotidianamente sull’andamento della curva dei contagi e dei morti, tra le parole più cliccate sono state evidenziate le parole:

“elezioni Usa”, “Classroom” e “Nuovo Dpcm”, su tre parole soltanto una si discosta dal tema Coronavirus.

Questo per dire che tutte le ricerche di tendenza sono stati affini al Coronavirus. Parole quali pandemia, ma persino pane fatto in casa o lievito sono chiaramente legate al Coronavirus. Ricordate il periodo in cui nei supermercati di tutta Italia il lievito di birra è stato letteralmente saccheggiato?

Questo fenomeno è molto evidente analizzando i dati google riguardo le 10 parole più cercate dagli italiani nel 2020. L’elenco di Google è stato suddiviso in 8 categorie, ecco il risultato:

Coronavirus

Elezioni Usa

Classroom

Weschool

Nuovo Dpcm

Diego Armando Maradona

Kobe Bryant

Meet

Contagi

Protezione civile

Come avete visto voi stessi l’entità dell’impatto del Coronavirus è molto evidente. Ci auguriamo che il prossimo anno avremo più argomenti e magari belli da cercare.