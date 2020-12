By

Elisabetta Gregoraci torna sui social dopo l’addio al Grande Fratello Vip 2020: il primo messaggio è per il suo, grande amore.

Ritorno alla realtà per Elisabetta Gregoraci che, dopo aver trascorso quasi tre mesi nella casa del Grande Fratello Vip 2020, è tornata alla sua vita di sempre, pronta per festeggiare il Natale con la propria famiglia.

Per mesi al centro del gossip, la Gregoraci ha prontamente smentito tutti i pettegolezzi che sono circolati sul suo conto e, tornata sui social, ha dedicato il primo messaggio al suo, unico, grandissimo amore per il quale ha deciso di non continuare l’avventura nella casa del GF Vip 2020 fino a febbraio.

Elisabetta Gregoraci, dedica d’amore al figlio Nathan dopo il Grande Fratello Vip 2020

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Quando ha accettato di partecipare al Grande Fratello Vip 2020, Elisabetta Gregoraci non si aspettava di restare nella casa fino a dicembre. La sua avventura sarebbe potuta continuare, ma l’ex moglie di Flavio Briatore, di fronte al prolungamento del reality fino a febbraio, ha deciso di ritirarsi e tornare a casa dal figlio Nathan a cui, da quando è nato, ha dedicato tutta se stessa.

Stare lontana da Nathan è stata la più grande prova per la Gregoraci che, durante le varie puntate del GF Vip 2020, ha svelato di essere stata lontana dal suo bambino solo una settimana mantenendo, però, i contatti con videochiamate e messaggi.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 che è stato travolto da uno scandalo, senza telefoni e senza alcuna possibilità di avere notizie, la mancanza si è fatta sentire tantissimo. Elisabetta, così, cresciuta in una famiglia che ha sempre trascorso insieme le festività natalizie, ha deciso di tornare a casa per non perdersi altro tempo insieme a suo figlio.

Accolta dalla sorpresa organizzata dalla sorella Marzia, Elisabetta Gregoraci è tornata a casa da Nathan con cui ha subito addobbato la casa con l’albero di Natale. Un momento intimo e di grande amore quello che hanno condiviso insieme mamma Elisabetta e Nathan come potete vedere dal video qui in basso.

“Quanto ti amo Nathan”, ha scritto la Gregoraci sul video condiviso su Instagram. Dopo aver smentito tutti i rumors, in primis le parole di Mino Magli, Elisabetta Gregoraci dedica il primo video sui social al figlio Nathan.