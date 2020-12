Credi di essere ingrassato e il pensiero delle imminenti abbuffate ti terrorizza? Se vuoi dimagrire in vista di Natale consuma questi 3 alimenti.

Natale si avvicina a grandi passi e in men che non si dica ci ritroveremo tra cenoni, in formato ridotto a causa del Covid-19, e abbuffate, un’idea che a tanti può incutere una certa ansia.

In vista di questi immancabili appuntamenti con la tavola dobbiamo quindi ridimensionare il nostro regime alimentare, almeno in questi giorni, per cercare di non arrivare alle festività natalizie con qualche chilo di troppo.

Anzi, l’ideale sarebbe quello di arrivarci in perfetta forma, così da poterci concedere anche il lusso di cedere a qualche peccato di gola. Scopriamo allora quali sono i 3 alimenti che devi consumare per dimagrire in vista di Natale.

Consigli per arrivare in forma a Natale

Per arrivare in forma a Natale già vi avevamo fornito alcuni validi consigli nei giorni scorsi e se avete iniziato a metterli in pratica già sarete a buon punto. Ad esempio vi avevamo spiegato come stimolare il metabolismo in vista delle festività.

Ricorrere a diete drastiche non è sicuramente la scelta giusta perché non appena introdurrete una maggior quantità di calorie andrete a subito a riprendere peso, ma con gli interessi.

Ecco perché vi abbiamo consigliato di seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, utilizzando alcuni accorgimenti, come ad esempio dandovi alcune idee su cosa mangiare a cena per tenervi in forma in vista di Natale.

Non solo, i dietologi consigliano sempre nelle diete di consumare 5 pasti al giorni, così da non arrivare affamati ai pasti principali. In tal caso vi abbiamo proposto alcune idee per spuntini sani e light così da non mettere su peso in vista delle festività natalizie.

Ecco i 3 alimenti da consumare per dimagrire in vista di Natale

Molti non sanno che esistono degli alimenti capaci di stimolare il metabolismo e che ci aiutano a dimagrire, essendo ottimi alleati della linea.

In particolare questi cibi ci sono di supporto nella trasformazione in energia di quello che mangiamo anziché in grassi. In partica, assumendoli possiamo bruciare più calorie.

Naturalmente non sono cibi miracolosi e se li andremo ad abbinare ad un regime completamente sregolato e ipercalorico non otterremo nessun risultato.

Nell’ambito però di una dieta sana e di una costante attività fisica questi cibi possono aiutarci a bruciare i grassi riattivando un metabolismo lento.

Cereali integrali

Esistono numerosi studi che testimoniano il fatto che i cereali integrali sono ottimi alleati della linea. I cereali integrali, infatti, permettono di farci consumare più calorie offrendoci anche un senso di pienezza maggiore rispetto a quelli raffinati.

Il metabolismo, con questi alimenti, tende a svegliarsi, non considerando che grazie alle fibre ci sarà anche un maggior transito intestinale.

Tra i cereali integrali che possiamo consumare ci sono riso e avena che donano energia al nostro organismo evitando i picchi insulinici che si hanno con gli zuccheri. Ma anche grano duro, grano tenero, farro perlato, kamut e orzo. Ci sono poi gli pseudo cereali integrali come quinoa, amaranto e grano saraceno.

Agrumi

Gli agrumi sono ricchi di vitamina C e contribuiscono a tenere a bada i picchi insulinici donando un senso di sazietà e mantenendo attivo il metabolismo. Questo fa sì che si possano smaltire più velocemente i grassi in eccesso. Via libera allora ad arance, limoni, pompelmi e mandarini. Occhio però a quest’ultimi, infatti è bene non eccedere con le quantità. Scopri anche quanti mandarini al giorno è consigliato mangiare

Cibi ricchi di omega-3

Gli omega-3 sono preziosi alleati della linea. Queste sostanze, in particolare contenute in alcuni alimenti sono utili per perdere peso. Scandiscono i ritmi del metabolismo riducendo la produzione di leptina, un ormone che lo rallenta.

Gli alimenti ricchi di omega-3 sono alcune tipologie di pesce, in particolare quello azzurro, ma anche in alcuni semi come quelli di lino, zucca, girasole e in alcuni tipi di frutta secca come noci o anacardi.