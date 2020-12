Voglia di una torta velocissima nella tazza dove sei solito a bere il tuo caffè latte? Da oggi è possibile grazie alla Mug Cake in tazza!

Scopri subito questa preparazione insuperabile e magica, in soli otto minuti pronta sulla tua tavola, per godere di una colazione ricca e golosissima.

La ricetta della Mug Cake golosa pronta in 8 minuti!

Quando hai voglia di un dolce all’improvviso, sei sempre di fretta, e non hai un pochino di tempo da dedicare al pasto principale che è la colazione puoi dedicarti a questa fantastica torta in tazza, ci metterei soltanto otto minuti del tuo tempo. Questa tortina e particolare proprio perché oltre a prepararsi in pochissimi minuti puoi mangiarla direttamente all’interno della tua tazza preferita.

Questa ricetta è nata in America, per sfruttare al meglio il forno a microonde, infatti ti basteranno otto minuti, dovrai dapprima mescolare solo tutti gli ingredienti, e far cuocere il composto nella tazza, all’interno del microonde, dopodiché potrai assaporare il tuo dolce squisito. Ovviamente questa mini torta si può cuocere anche nel forno tradizionale ma un correranno necessariamente e qualche minuto in più. Bisogna avere ovviamente una tazza che sia idonea per la cottura in forno altrimenti si rischia di farla scoppiare

Potete divertirvi a variare tra diverse composizioni della torta in tazza, ideale per colazione o per una merenda golosa, andiamo a scoprire immediatamente come si prepara facilmente!

Ingredienti

Per prepararla avrai bisogno di ingredienti semplicissimi: quattro cucchiai di farina a scelta, tre cucchiai di zucchero, due cucchiai di cacao amaro in polvere, un cucchiaino di olio di semi di arachidi, tre cucchiai di latte, un uovo, tre pizzichi di lievito per dolci zucchero a velo quanto basta e burro quanto basta.

Preparazione

Come prima cosa dovrai imburrare la tazza, poi versare tutti gli ingredienti all’interno dapprima mescolati bene aiutandoti con un cucchiaio una forchetta, trasferisci la tazza all’interno del forno a microonde e fai cuocere per tre minuti. Copri con la pellicola per evitare che si secchi e che poi possa lasciare residui all’interno del forno. A cottura ultimata puoi spolverare sulla superficie lo zucchero a velo e consumarla subito.

Come si conserva la Mug Cake, consigli utili

È consigliato quindi consumare la torta appena cotta, in maniera espressa, è una torta che purtroppo diventa dura molto rapidamente.

Come dicevamo, puoi cuocerla anche nel forno tradizionale a 180° per 15 minuti, puoi rielaborare questa ricetta in base ai tuoi gusti, variare le farine, ma anche la spolverata finale aggiungendo ad esempio del cocco.