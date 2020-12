Quando manca il tempo, la verdura è sempre la soluzione ottimale per un menù completo vegetariano a pranzo. Un primo, un secondo e un contorno in meno di un’ora, si può

Avete meno di un’ora di tempo e dovete mettere tutti a tavola: che fare? Non andate in panico. Un pranzo vegetariano leggero è quello che fa per voi.

Ingredienti semplici e sani, cotture veloci, piatti facili. Come i fusilli con pesto alla siciliana, melanzane fritte e mandorle, i funghi champignon croccanti in padella e le crocchette di verdura al pesto.

Pranzo vegetariano il menu completo

Fusilli con pesto alla siciliana, melanzane fritte e mandorle

Ingredienti:

400 g fusilli

2 melanzane

20 foglie di basilico

130 g ricotta

250 g pomodorini

80 g mandorle

140 g parmigiano

120 ml olio extravergine

sale

pepe

Lavate la melanzana, poi tagliatela a cubetti, cospargete di sale e lasciate riposare 30 minuti. Quindi risciacquate sotto l’acqua e poi friggete i dadini di melanzana in abbondante olio extravergine d’oliva. Quando i cubetti saranno dorati, scolateli e asciugateli con carta assorbente.

In una ciotola unite la ricotta, i pomodorini, il basilico, il parmigiano grattugiato, le mandorle, l’olio, un pizzico di sale e una macinata di pepe di pepe. Poi frullare tutto con un mixer.

Intanto cuocete i fusilli in abbondante acqua salata e scolateli al dente versandoli una terrina. Unite il pesto e mezzo bicchiere d’acqua di cottura, poi mescolate. Aggiungete all’ultimo anche le melanzane fritte, il basilico fresco e le mandorle. Amalgamare tutto e servite.

Funghi champignon croccanti in padella

Ingredienti:

250 g di funghi champignon piccoli

2 uova

farina

pangrattato

sale

olio per frittura

Prendete i funghi champignon, puliteli bene e metteteli da parte. In una ciotola rompete le uova, aggiungete un pizzico di sale e sbattete con una forchetta. In un’altra ciotola versate un po’ di farina e in una terza del pangrattato

Passate i funghi champignon prima nell’uovo, poi nella farina e infine nel pangratto. Poi friggeteli in una padella ampia girandoli ogni tanto. Quando i vostri funghi champignon sono cotti scolateli su carta assorbente e por tateliin tavola, ancora caldi e croccanti.

Menu vegetariano un secondo gustoso

Crocchette di verdure al pesto

Ingredienti:

500 g patate

200 g fagiolini

1 uovo fresco

30 g parmigiano

60 g pangrattato

3 cucchiai di pesto alla genovese

sale

olio extravergine

Mettete a lessare le patate ancora con la buccia. Poi quando sono cotte, sbucciatele e schiacciare in una ciotola. Pulire e spuntate anche i fagiolini, lessateli e poi frullateli.

In una terrina unire le patate schiacciate e i fagiolini, poi aggiungete l’uovo, il parmigiano, il pangrattato e regolate di sale. Unite anche il pesto alla genovese (comprato o fatto in casa) e mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo.

Con il composto formare le crocchette, della misura che più gradite, e impanatele nel pangrattato. Friggete le crocchette in padella con un filo d’olio evo su entrambi i lati . In una decina di minuti saranno dorate, toglietele e servitele calse.