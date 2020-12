Decorazioni natalizie con le bottiglie di plastica, un modo per intrattenere i bambini il periodo di Natale. Idee, video tutorial e immagini.

Il riciclo creativo è diventata ormai una forma d’arte a tutti gli effetti ed un valore da trasmettere ai nostri figli, per il rispetto dell’ambiente e anche per sviluppare in loro doti creative, un modo importante per allenare la mente a guardare ogni cosa da diversi punti di vista.

Scopriamo tanti lavoretti a tema natalizio che si possono realizzare utilizzando le bottiglie di plastica che ogni giorno utilizziamo in casa e a cui possiamo donare una seconda vita, magari trasformandoli in decorazioni per l’albero di Natale, o in piccoli regalini da donare a zii e nonni. Scopri anche i lavoretti natalizi con le mollette di legno.

Lavoretti di Natale con le bottiglie di plastica: quando il riciclo diventa arte

Il riciclo creativo regala la possibilità di donare alla bottiglie di plastica, materiale che utilizziamo ogni giorno, una seconda e bellissima vita. In questo periodo che precede il Natale, proporre un’attività manuale come questa, sarà divertente per i bambini ma anche per i genitori che li aiuteranno a realizzare tante bellissime decorazioni.

Scopriamo i video tutorial più completi, fantasiosi ed esaustivi su come realizzare delle decorazioni natalizie con le bottiglie di plastica. Scopri anche i lavoretti di Natale realizzati con il DAS.

Lavoretti di Natale con le bottiglie di plastica: i video tutorial

Ecco per voi alcuni dei migliori e più originali video tutorial sul riciclo creativo delle bottiglie di plastica, in particolare della creazione di decorazioni natalizie.

L’Albero di Natale

Un grazioso albero di Natale realizzato riciclando le bottiglie di vetro. Una decorazione davvero originale che i bimbi potranno creare e tenere nelle loro camerette.

I Pinguini

Non sono meravigliosi questi pinguini? Sono stati realizzati con delle bottiglie di plastica e pochi altri semplici materiali tutti facilmente reperibili.

L’addobbo per l’albero

Un bellissimo addobbo natalizio da appendere. Sembra quasi un decoro in vetro con un simpatico Babbo Natale al suo interno.

La Ghirlanda

Una ghirlanda natalizia davvero originale e realizzata con i fondi delle bottiglie di plastica. La creazione potrà essere personalizzata nei colori e nelle decorazioni.

Gli stivali di Babbo Natale

Sono davvero belli questi stivali di Babbo Natale che potranno essere realizzati con delle bottiglie di plastica altrimenti destinate ad essere gettate via.

Lavoretti di Natale: le immagini da cui lasciarsi ispirare

Alcune delle più belle immagini rubate a Pinterest sui lavoretti natalizi realizzati riciclando le bottiglie di plastica.

Natale è un momento meraviglioso da vivere in famiglia, ma lo sarà ancor di più se si condividono attività manuali come il riciclo creativo.