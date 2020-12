Emma Marrone senza filtri per la fine del viaggio: “Vi porto nel cuore”

Emma Marrone senza filtri e con la maschera per gli occhi gonfi per la fine di un viaggio indimenticabile: “Vi porto nel cuore”.

Senza filtri e con la maschera sul viso per la fine di un viaggio che Emma Marrone porterà sempre nel cuore. La cantante salentina che ha cominciato la sua avventura come coach nei mesi insieme ai colleghi Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli, prima della finalissima di X Factor 2020 si mostra totalmente senza filtri per ringraziare tutte le persone che l’hanno seguita e aiutata in quest’avventura.

Felice ed emozionata per l’ultimo atto di un’avventura incredibile che le ha regalato grandi emozioni, Emma, appena sveglia, si mostra senza trucco ringraziando con il cuore tutti.

Emma Marrone, l’addio e i ringraziamenti a X Factor 2020: “Grazie a chi ha lasciato un segno nel cuore”

Con la maschera sul viso per gli occhi gonfi, senza filtri, senza trucco e con uno sguardo sereno, felice e soddisfatto per l’avventura che ha vissuto e che si concluderà questa sera, Emma che ha già fatto le valigie, si congeda da X Factor pubblicando un messaggio speciale con cui ha ringraziato tutte le persone che ha incontrato in questo percorso.

“Faccia prima della FINALE. Senza filtri e con la maschera per gli occhi gonfi”, scrive Emma che, poi, tracca un bilancio dell’incredibile viaggio vissuto grazie al talent show di Sky.



“Che dire? Esperienza unica sotto tanti punti di vista. Un viaggio partito tanti mesi fa e che oggi volge al termine. Io mi sento solo di dire grazie a tutte le persone che ho conosciuto a @xfactoritalia e che mi hanno lasciato un segno nel cuore”, aggiunge.

E poi iringraziamenti speciali: “Grazie a tutte le persone che lavorano dietro questa enorme macchina perché senza di loro nulla sarebbe stato possibile,soprattutto in un momento così difficile per tutti. Vi porto tutti nel cuore e vi voglio bene. Grazie anche a tutte le persone che hanno sostenuto la mia squadra e quindi anche me! Siete tantissimi e siete meravigliosi”, ha concluso facendo anche un grosso in bocca al lupo a tutti per la finale.



Emma, questa sera, si godrà la finalissima di X Factor 2020 facendo il tifo per Blind, il concorrente della sua squadra, quella degli Under Uomini, che potrebbe trionfare battendo gli altri finalisti che sono N.A.I.P., Casadilego e i Little pieces of marmelade.