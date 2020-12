Emma Marrone, struggente addio: “É tempo di fare le valigie”

Per Emma Marrone è arrivato il momento di fare le valigie e chiudere definitivamente un capitolo importante della sua vita: struggente parole.

Emma Marrone non nasconde la difficoltà nel dover chiudere le valigie e dire definitivamente addio (almeno per quest’anno) ad un capitolo importante della sua vita. Dopo mesi di risate, emozioni, lacrime, ansia, arrabbiature e sentimenti vari, la cantante salentina sta vivendo le ultime ore di quella che è stata un’esperienza formativa sia dal punto di vista professionale che umano.

Abituata ad essere sincera e a mostrarsi ai followers senza maschere e senza filtri, la Marrone, con un post scritto con il cuore, condivide con i fans il suo stato d’animo cercando di portare con sè i ricordi di un’esperienza che le resterà per sempre nel cuore.

Emma Marrone, l’addio a X Factor e la dedica speciale a Blind

La prima esperienza come coach di X Factor 2020 si concluderà domani, giovedì 10 dicembre, con la finalissima del talent show. Per Emma, però, è già tempo di fare le valigie e chiuderci dentro non solo vestiti e accessori vari, ma anche tutti i ricordi e le emozioni che ha vissuto in quel di Milano condividendo le sue giornate con i ragazzi della sua squadra con cui ha intrecciato un rapporto prima umano e poi professionale.

“E’ tempo di fare le valigie“ – scrive Emma su Instagram. “Non si chiudono. Sono troppe le emozioni e i ricordi da mettere dentro. Grazie a tutti per il sostegno e domani vi voglio ancora poù carichi. Vi amo. La vostra Emma”, aggiunge.

L’esperienza di X Factor resterà per sempre nel cuore di Emma Marrone che, addolorata dalla morte del suo amatissimo cane Gaetano, è riuscita a ritrovare il sorriso grazie alla propria squadra e a Blind, il finalista del talent show di Sky, unico rappresentante della squadra degli Under Uomini.

A Blind con cui Emma, in finale, duetterà sulle note del brano “La fine” di Nesli e di cui Tiziano Ferro ha realizzato una cover, la Marrone ha dedicato delle bellissime parole prima di chiudere definitivamente il capitolo X Factor.