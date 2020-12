Il crollo di Stefania Orlando al Grande Fratello Vip: la reazione del marito

Il crollo di Stefania Orlando dopo la diretta e le clip del Grande Fratello Vip 2020: “Passo solo per pettegola”.

Stefania Orlando crolla nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La conduttrice sta attraversando un periodo particolarmente difficile nella casa del Grande Fratello Vip 2020 dove sta discutendo sempre più spesso con Dayane Mello e Adua Del Vesco.

Nelle scorse ore, Stefania rlando ha avuto un crollo ed è stata consolata dagli amici Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi. Di fronte alla sofferenza della moglie, la reazione del marito Simone Gianlorenzi, non è si è fatta attendere.

Il marito di Stefania Orlando contro il Grande Fratello vip 2020?

Stefania Orlando teme di passare per la “pettegola” del Grande Fratello Vip 2020. Dopo la puntata del Grande Fratello del 7 dicembre durante la quale è stata attaccata in diretta da Patrizia De Blanck, Stefania Orlando si è lasciata andare al seguente sfogo:

“Esce sempre e solo che sono una pettegola, una che parla e sparla, che sono una falsa, che mi avvicino alle persone che stanno male per mettere il sale sulla ferita”, ha detto Stefania.

“Mi dispiace che esca solo il lato meno carino di me. Solo tua mamma è stata carina con me. Poi uno fa una serata carina, fanno una votazione sul web, ci premiano e a me non mi hanno fatto proprio vedere, zero. Ma allora che la fate a fare la votazione? Uno guarda la puntata e sembra sempre che io sono la str**za della situazione. Per altro io non ho mai offeso nessuno, sono gli altri che offendono me. Uno viene qui, si racconta e poi pretende che gli altri non ne parlino, per me questa è una cosa assurda”, ha aggiunto la Orlando.



Di fronte alla sofferenza della moglie, Simone Gianlorenzi, su Twitter, ha scritto:

Viperelle, vi ho amate dal primo momento e vi amerò sempre. Grazie per il vostro affetto incondizionato e per quello che state facendo ❤️Entro in modalità detox, pensavo fosse un gioco e che non giocassero così con le persone.

Non sto parlando del televoto. #gfvip — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) December 8, 2020

A difendere la Orlando è stato anche Alfonso Signorini che, ospite di Casa Chi, il programma del settimanale Chi, in onda sui profili social del magazine diretto da Alfonso Signorini, ha detto:

“La Orlando è una bella sorpresa. È una scelta molto personale quella che ho fatto, avendo lavorato con Stefania ho avuto modo di conoscerla, ed ero assolutamente convinto che avrebbe fatto bene veramente all’interno della casa del Grande Fratello. E questa convinzione poi si è realizzata. È un personaggio molto complesso, è una persona che si espone in modo molto generoso, quindi funziona”.