Cena a buffet: menù facile con deliziosi stuzzichini e finger food

Stanchi delle solite cene seduti? Ecco un menù a buffet per una cena a base di deliziosi stuzzichini e finger food. Non dimenticate di accompagnarla ad un buon calice di vino o prosecco.

Siete stufi delle solite cene composte da primo, secondo, contorno e dessert? Oppure quelle da consumare per forza stando seduti a tavola?

Se non dovete mettere a tavola un esercito e siete una famiglia poco numerosa vi proponiamo una cena a buffet con un menù facile composto da deliziosi stuzzichini e appetitosi finger food.

Facile da preparare questa cena che sa più di aperitivo sarà ottima se accompagnata ad un buon calice di vino o perché no delle frizzanti bollicine. Scopriamo di più.

Menù di stuzzichini e finger food

Siete stufi delle solite cene casalinghe? Ecco che allora vi proponiamo un menù a buffet fatto di stuzzichini e finger food, che potrete accompagnare ad un fresco calice di prosecco, o un bicchiere di vino così da farvi sembrare di essere al bar.

E visto che la pandemia ci ha chiusi tutti in casa, per evitare di annoiarsi, può essere un’idea simpatica quella di ricreare un aperitivo come se foste al bar.

Per preparare questo menù a buffet partiamo dal realizzare degli involtini di bresaola, facilissimi da fare ma di grande effetto. Proseguiamo con delle sfiziosissime bruschette miste a cui facciamo seguire uno sformato di zucchine. Chiudiamo con delle polpettine di patate ottime come finger food.

Fagottini di bresaola con ricotta e rucola

Perfetti per un antipasto o una cena veloce, questi fagottini sono facilissimi da preparare. All’interno di ogni fetta di bresaola inseriremo un cuore di ricotta e noci pecan, “la cui dolcezza è smorzata dalla nota leggermente piccantina della rucola”. Un involtino tirerà l’altro. Provare per credere. Qui sotto troverete la ricetta passo passo.

Bruschette miste: 12 idee

Le bruschette sono sempre gradite, specie se le proponiamo in più varianti. In genere riscuotono molto successo nei buffet, ma anche semplicemente come antipasto. In questo caso vi suggeriamo di dare un’occhiata al video qui sotto per prendere spunto e realizzare 12 tipi di bruschette diverse.

Sformato di zucchine fatto in casa

Lo sformato di zucchine è una di quelle ricette salvacena, ideale per essere servito anche come antipasto o contorno. Facile da preparare è uno di quei piatti che anche i bimbi adoreranno. Si tratta di una specie di torta salata di zucchine, super soffice e con sopra una crosticina dorata. Per servirlo tagliatelo in quadrotti.

Procedete seguendo il video qui sotto.

Polpettine di patate

Niente di più indicato per un aperitivo o un antipasto. Le polpettine di patate sono un delizioso finger food facile da preparare. Potrete farle sia fritte che al forno.

Seguite il video qui sotto e scoprite subito la ricetta.

E se queste ricette di stuzzichini e finger food vi sono piaciute provate anche la cena a base di fantasie di piadine.