Belen Rodriguez è stata costretta a chiamare i carabinieri mentre era al bar con il suo nuovo fidanzato Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez è sempre stata al centro della cronaca rosa, questo non è di certo un mistero. L’ex moglie di Stefano De Martino, fin dal suo debutto nel mondo dello spettacolo, ha catturato l’interesse dei fotografi. Interesse che loro non hanno mai perso nei suoi confronti nonostante siano trascorsi anni dalla sua carriera.

Tant’è che non di rado la bella modella argentina si è lasciata andare a lunghi sfoghi nei confronti dei paparazzi che la seguono ovunque lei vada, invadendo anche la sua privacy immortalando teneri momenti in compagnia di suo figlio, Santiago, ma anche con il suo nuovo compagno, Antonino Spinalbese.

Un esempio calzante è quello raccontato nel nuovo numero del settimanale Oggi dove la bella modella argentina, che di recente “ha dato i numeri”, a causa dell’eccessiva invadenza dei paparazzi, è stata costretta a rivolgersi alle forze dell’ordine, in quanto mentre si trovava al bar con il suo compagno non smettevano di fotografarla.

I carabinieri sono prontamente intervenuti allontanando i fotografi, ma il settimanale fa un’insinuazione su Belen e Antonino. Per quale motivo non volevano farsi fotografare? Volevano un attimo soltanto per loro o c’è qualcosa di più?

Antonino e Belen inseguiti dai paparazzi: intervengono i carabinieri

Il settimanale Oggi, infatti, oltre a raccontare della Rodriguez che chiama i carabinieri perché stufa di essere fotografata, ha anche rivelato che la conversazione che lei stava avendo con il suo nuovo fidanzato non sembrava essere una semplice chiacchierata al bar, tutt’altro.

Sul settimanale si legge che tra i due c’era un’aria un po’ tesa, quasi come se stessero avendo una vera e propria discussione. Certo, questo bisogna precisare che sono soltanto supposizioni da parte della rivista e che non è detto che i due stessero discutendo per problemi relativi alla loro relazione. Può darsi che Belen Rodriguez, tra l’altro di recente è stata scoperta una stella con il suo nome, e Antonino Spinalbese si siano innervositi nel vedere i fotografi tutto qui.

O che se effettivamente stessero discutendo non è detto che tra di loro ci sia aria di crisi, in quanto una semplice discussione è più che normale in un rapporto. Non ci resta, dunque, che attendere che la bella modella argentina, qualora se la sentirà, faccia chiarezza sull’argomento. Anche perché qualora le cose tra i due non dovessero più funzionare, sicuramente i fan lo verranno a sapere, visto che nel caso l’ex di De Martino, che è stato bloccato dalla Rai, rivelerebbe che è di nuovo tornata single.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen e Antonino erano soltanto nervosi a causa dell’eccessiva presenza dei paparazzi nella loro vita oppure c’è qualcosa di più tra i due, visto quanto sospettato dal settimanale? Soltanto il tempo, purtroppo, sarà in grado di rispondere a questo quesito, che si sta rapidamente facendo strada sul web.