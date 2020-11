Fantasie di piadine e stuzzichini: e sei a cena in 15 minuti

Non hai voglia di cucinare ma vuoi comunque qualcosa di goloso per cena? Ecco alcune idee, tra piadine e stuzzichini, per essere a tavola in 15 minuti.

Arrivi alla sera stanchissima e non hai assolutamente voglia di cucinare? Consolati, perché non sei la sola. Sono tante le donne che lavorano, in casa e fuori, e che devono ogni giorno pensare a mettere a tavola tutta la famiglia.

Spesso le idee scarseggiano e inventarsi ogni volta un menù differente diventa complicato. Niente paura. Ecco un mix di idee semplicissime da realizzare, tra piadine e stuzzichini per essere a tavola in 15 minuti.

Ricette sfiziose e facili da preparare che piaceranno a tutti i vostri commensali e che in maniera golosa conquisteranno il palato di tutti.

Ecco un menù a base di piadine e stuzzichini

Iniziamo con una ricetta per preparare le piadine in maniera semplicissima e cinque modi per farcirle. Proseguiamo con dei piccoli rustici di pasta foglia ripieni di wurstel, e ancora le girelle di pancarrè farcite con prosciutto e salame, le classiche tartine al salmone, che potrete riproporre anche in occasione delle festività natalizie. E infine chiudiamo con i tartufi salati senza cottura, pronti in pochi minuti.

Fantasie di piadine: 5 idee per farcirle e la ricetta per prepararle a mano

Chi vorrà potrà realizzare anche le piadine a mano, nel tutorial è presente infatti la ricetta per prepararle in casa, altrimenti basterà seguire le indicazioni del tutorial per farcire quelle già pronte. Cinque idee per riempire le piadine in maniera diversa dal solito.

squacquerone, rucola, prosciutto crudo e pomodoro

robiola, bresaola, valeriana e aceto balsamico

philadelphia, pesto e zucchine grigliate

stracchino e melanzane grigliate

taleggio, prosciutto crudo e fichi

Rustici di pasta sfoglia con wurstel: prova questi deliziosi stuzzichini

Proseguiamo con dei piccoli rustici di pasta sfoglia farcita con i wurstel. Per prepararli è semplicissimo basterà munirsi di un rotolo di pasta sfoglia già pronta. Riempirla secondo il tutorial ed il gioco è fatto.

Girelle di pancarrè con prosciutto e salame: stuzzichini golosi

Altra idea semplicissima da preparare ma sfiziosa al punto giusto sono le girelle di pancarrè con prosciutto cotto e salame milanese. Vi servirà del philadelphia, della maionese, scopri come farla a casa, e del pane per realizzare tramezzini. Prepararli sarà semplicissimo. Con questo tutorial non potrete fallire.

Tartine al salmone

Questo è un antipasto raffinato e gustoso. Le tartine al salmone potrete proporle anche per il pranzo di Natale o per la vigilia. Sono infatti degli stuzzichini adatti al periodo delle feste. E allora intanto allenatevi a preparali. Accompagnate con un calice di prosecco saranno perfette. Per prepararle basterà avere salmone affumicato, burro, pane da tramezzini, erba cipollina e limone. Seguite il tutorial e in pochi minuti sarete a tavola.

Tartufi salati: veloci e senza cottura

Infine, chiudiamo con uno stuzzichino o finger food delizioso e particolare. I tartufi salati non sono altro che delle palline al formaggio ricoperte di frutta secca, semi ed erbe aromatiche. Senza cottura e pronte in 10 minuti. Perfette per aperitivi, antipasti e buffet. Scopriamo come si preparano grazie al tutorial qui sotto.

Accompagnate il tutto con un bel calice di vino bianco o di prosecco e la serata a casa acquisterà tutto un altro sapore.