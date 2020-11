Questa foto sa di antico, una tradizionale fotografia in bianco e nero che ritrae una schiera di ragazze, l’età è giovane. Ma se perlustriamo la foto in ogni minimo dettaglio ci accorgeremo di qualcosa che fa quasi venire brividi.

La foto sembra rappresentare una rimpatriata tra ragazze, una foto vecchia, in bianco e nero, che ritrae ragazze con abiti che richiamano a diverso tempo addietro.

Possiamo notare che ogni ragazza, o meglio, la maggior parte, mantiene una posizione con braccia conserte. Poche, mostrano, una posizione diversa delle braccia. Tra le ragazze a braccia conserte possiamo notare un sorprendente dettaglio che fa quasi venire i brividi.

Uno strano dettaglio

Possiamo notare infatti, in basso a destra, su una delle ragazze a braccia conserte, una mano appoggiata sulla sua spalla destra.

Fin qui tutto normale, se non fosse che è inesistente il proseguo di quella mano.

Possiamo notare il dettaglio, direttamente dalla foto ingrandita in basso. Inizialmente, si potrebbe pensare, che fu intenzione del fotografo stesso, quella di far emergere un dettaglio così strano, attratti scioccante… Ma come è potuto accadere? Come è possibile rappresentare una foto di questo tipo se scattata nell’immediato e per di più, fatta in tempi nei quali mancavano certamente i mezzi di modifica fotografica mediante tecnologia.

La stranezza non ci permette di venirne a capo. Vero è che il fotografo voleva rendere un qualcosa di inconsueto. La mano potrebbe appartenere, ad una persona china e nascosta ma, intercorre troppo spazio tra la mano e la persona che dovrebbe esserci.

Da dove viene questa mano? Non può certamente venire da le donne che si trovano dietro la ragazza. Sembra davvero essere una mano senza corpo.

Molto spesso ci capitano sottomano, soprattutto nel web, delle fotografie antiche, se prestassimo un pochino di attenzione in più, potremmo senz’altro notare dettagli che non ci saremmo mai aspettati, quello che è accaduto non appena abbiamo focalizzato il dettaglio di questa foto, e che dà anche un po’ i brividi.

