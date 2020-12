Elettra Lamborghini e Franceska Pepe sono state reclutate dalla Rai, sul secondo canale, per uno show nuovo di zecca: “E’ qualcosa che non si è mai visto prima”.

Rai 2 ultimamente è al centro della polemica a causa del tutorial di Detto Fatto che ha indignato l’opinione pubblicata, accusato di strumentalizzare la figura femminile a causa del tutorial che mostra come fare la spesa in modo sensuale. Per questo motivo si mormora che ai vertici siano corsi ai ripari cambiando non solo lo staff di autori, ma anche cambiando il palinsesto del piccolo schermo.

A dare una ventata di freschezza sembrerebbero esserci anche Franceska Pepe ed Elettra Lamborghini, tra l’altro quest’ultima non ha ignorato sua sorella al Grande Fratello Vip. A confermarlo è stata l’ex concorrente di Alfonso Signorini che ha annunciato ai suoi fedeli sostenitori di essere in viaggio per il Portogallo per lavorare a nuovi progetti televisivi.

I fan hanno chiesto di più e la Pepe con la K, come ama chiamarla Barbara d’Urso, non si è affatto tirata indietro dando delle succose anticipazioni sul nuovo programma di Rai 2.

Elettra Lamborghini e Franceska Pepe insieme su Rai 2: l’annuncio

Franceska Pepe ha ammesso che le registrazioni del programma sono iniziate oggi in Portogallo, in quando stanno lavorando ad un Game show e servivano studi più grandi di quelli che attualmente hanno a disposizione. In questo nuovo spazio, che dovrebbe andare in onda in primavera, non è sola ma a farle compagnia ci sarà Elettra Lamborghini, il personaggio rivelazione di questo 2020.

Il programma, come raccontato dalla Pepe che è stata chiamata dai fan per lo scandalo al Grande Fratello Vip, sarà un nuovo show mai visto prima e vedrà la collaborazione di due personaggi più amati del piccolo schermo.

Almeno per il momento non si conoscono maggiori dettagli su questo progetto e se oltre a loro ci saranno anche altri personaggi del piccolo schermo. Quel che è certo è che Franceska tornerà in Italia sicuramente per domenica, visto che è diventata ormai un’opinionista fissa di Live Non è la d’Urso, dove ogni settimana viene chiamata per commentare i gossip e le nuove dinamiche inerenti al Grande Fratello Vip, ma nulla le impedisce di prendere parte anche ad ulteriori progetti televisivi, come quello presentato poco fa sui social ad esempio.

Elettra Lamborghini e Francesca Pepe debutteranno per la prima volta insieme sul secondo canale pubblico, che prova a raccogliere i cocci per rimediare alle polemiche nate nelle scorse settimane, visto che il famoso tutorial andato in onda su Detto Fatto ha fatto storcere il naso ai telespettatori. Tant’è che i dirigenti sono dovuti intervenire riportando drastici cambi alla squadra di autori e si mormorava perfino che volessero sostituire anche Bianca Guaccero, padrona di casa. Le due giovani star riusciranno a riscuotere il favore del pubblico del piccolo schermo? Staremo a vedere, ma le premesse per uno show di successo sembrerebbero esserci tutte.