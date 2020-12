Malgioglio spiffera tutto: Elettra Lamborghini stronca Ginevra al GF Vip

Elettra Lamborghini ha saputo dell’ingresso di sua sorella al GF Vip da Malgioglio. La cantante non ha reagito di certo bene.

Elettra Lamborghini è senza dubbio uno dei personaggi più amati del momento. Grazie alle sue canzoni orecchiabili e alla sua innata simpatia, la cantante ha conquistato il cuore del pubblico del bel paese e no e, come ogni personaggio che si rispetto, è curioso di sapere tutto della sua vita. Così come ha gioito per il suo matrimonio da favole con Afrojack, ci ha tenuto a conoscere il motivo per cui sua sorella Ginevra era assente.

La cantante ha spiegato il motivo dell’assenza della sorella, ma ora il problema sembra essere tornato a galla con l’ingresso di lei al Grande Fratello Vip.

A raccontare il tutto è stato Alfonso Signorini che in collegamento con Casa Chi ha rivelato che Malgioglio ha spifferato l’ingresso di Ginevra ad Elettra Lamborghini prima ovviamente che lui entrasse nella casa, ma come avrà reagito di fronte a questa notizia? Cristiano, al padrone di casa, ha raccontato anche questo.

Elettra Lamborghini: la sorella va al GF Vip e lei reagisce così

Elettra Lamborghini, venuta a conoscenza dell’ingresso di Malgioglio al GF Vip, ha subito provveduto ad fargli un grosso in bocca al lupo. I due sono molto amici ed hanno avuto modo di conoscersi durante l’esperienza con Enrico Papi su Tv8, quando hanno preso parte al programma Name That Tune, una sorta di nuova versione dello storico Sarabanda, che gli ha permesso di poter legare.

“Quando io avevo ufficializzato l’ingresso di Cristiano nella casa, Elettra lo ha subito contatto per dirgli che sarebbe passata per portargli il panettone per Natale” ha raccontato Alfonso Signorini, che sul settimanale Chi ha svelato tutti i nuovi vipponi. “Lui, che non si tiene un cecio in bocca, l’ha subito ringraziata e le ha subito dopo detto che nella casa ci sarebbe stata anche la sorella” ha aggiunto per poi rivelare la reazione di Elettra Lamborghini all’ingresso di Ginevra al GF Vip: “Lei ha mostrato un’indifferenza totale di fronte alla rivelazione di Malgioglio, dicendogli semplicemente voleva portare il panettone a lui“ ha concluso.

Purtroppo il rapporto tra le due sorelle non sembra essere ancora recuperato. In quanto le Lamborghini sembrerebbero continuare con la loro personale guerra in famiglia, ignorandosi a vicenda. Magari quest’esperienza potrebbe trasformarsi in una buona occasione per recuperare il loro rapporto, anche se Elettra non sembrerebbe essere molto propensa a fare questo passo.

Tramonto romantico col mio bel maschione❤️😏😂sono fortunata buoni come lui non ne fanno piuuu 😋😋😋❤️ @afrojack pic.twitter.com/CNvSOErooE — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) December 1, 2020

Elettra e Ginevra Lamborghini riusciranno a fare pace? Lo scopriremo sicuramente con il corso delle settimane, anche se quasi sicuramente la cantante non entrerà nella casa per fare una sorpresa a sua sorella, visto che certe cose, con giusta ragione anche, preferisce risolverle a telecamere spente e non di fronte a tutti. I fan, ovviamente, fanno il tifo affinché recuperino il loro legame.