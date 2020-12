Le modalità di cottura sono davvero innumerevoli, a prescindere da i cibi che si andranno a preparare, ma il fritto vince su tutti! Vediamo come preparare dei fritti semplicissimi per la cena della vigilia di Natale 2020.

Dal cartoccio al vapore, dal forno alla griglia, il fritto ha sempre il primato e il gusto che conferisce agli alimenti questa modalità di cottura vi farà letteralmente leccare i baffi!

In diverse saltuarie occasioni il fritto è più che concesso, i cibi fritti sono i migliori alleati per un aperitivo in casa o in giardino, una domenica in famiglia, una serata sul divano davanti alla vostra serie TV preferita, una cena all’insegna del sapore del gusto insieme ad un calice di buon vino rosso.

Oggi vogliamo suggerirvi una carrellata di ricette fritte davvero golose, facili e velocissime da realizzare. Molte di esse saranno ancora più prelibate se abbinate a salse fatte in casa partendo dalla maionese alla salsa barbecue.

Frittelle di broccoli in pastella

Spesso i broccoli non piacciono a tutti, ma questo è un modo gustosissimo per farsi che vadano a ruba, scopri la ricetta croccante e saporita, facile da realizzare delle frittelle di broccoli in pastella.

Baccalà in pastella facile e veloce

Il baccalà fritto in pastella più facile e veloce che ci sia, la cena della vigilia si è soliti mangiare pesce e questo sarà un ottimo e prelibato apricena.

Polpette di zucca facili e veloci

La zucca è ricca di benefici, un portento da consumare e realizzando zuppe, ma anche cuocendola semplicemente in forno, aromatizzata con rosmarino sale e olio extravergine di oliva. Ma oggi vogliamo proporti delle polpette di zucca facilissime e veloci.

Fiori di zucca croccanti fritti in pastella: ricetta semplice

Conoscere la ricetta più semplice per preparare dei fiori di zucca croccanti fritti in pastella ti sarà utile quando andrai a cimentarti nella preparazione della cena della vigilia di Natale. Scopri subito questa ricetta croccante e deliziosa per aprire la cena della tua festività in famiglia.

Queste preparazioni ti saranno utilissime non solo per la cena della vigilia di Natale ma per festività e ricorrenze in generale, dei metodi pratici e dei consigli azzeccati per portare in tavola dei fritti a regola d’arte. Scopri come preparare un menù della Vigilia di Natale a base di patate!