Masterchef Italia 10: clamorosi ritorni e data di inizio su Sky Uno

Masterchef Italia 10: in attesa della prima puntata su Sky Uno il promo del talent culinario più amato svela particolari inediti

Il regalo di Natale per tutti i fans è lì, pronto da scartare e lo sappiamo dal promo che sta girando da pochissimo. Masterchef Italia 10 ci sarà, perché è stato registato la scorsa estate nonostante le mille difficoltà legate al Covid-19 e adesso sappiamo anche quando comincerà su Sky Uno.

La prima puntata del talent culinario più amato dal pubblico italiano, sta per arrivare: il via delle selezioni per riempire la cucina di Masterchef 10 in Italia sarà giovedì 17 dicembre. Cominceremo così a conoscere gli aspiranti vincitori e ritroveremi i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Ci saranno sicuramente loro tre, ma è possibile che si materializzi una clamorosa sorpresa. Secondo il sito ‘Piudonna’ infatti è possibile che uno dei vecchi giudici tra Carlo Cracco, Joe Bastianich o Antonia Klugmann torni come giudice d’eccezione. Per una sola puntata o per più di uno, lo scopriremo solo vivendo e guardandolo.

Tutti ai fornelli quindi per scoprire il successore di Antonio Lorenzon, trionfatore nell’edizione 9 di Masterchef Italia. Una finale emozionante, ancora di più perché a Masterchef il vincitore chiede al suo compagno di sposarlo e Sky non taglia nulla della scena finale.

Masterchef Italia 10: come sarà il programma e le prime anticipazioni

Non è stato semplice girare Masterchef Italia 10 perché il Covid ha costretto gli autori a modigficare in parte il format del programma. Ci saranno tutte le prove classiche come la Mistery box, con i suoi ingredienti a sorpresa, e l’Invention test con i giudici che sceglieranno un tema per i concorrenti. E poi la Prova in esterna, modificata per rispettare le strette regole legate alla pandemia. Infine il Pressure test, gioia per chi resta e dolore per gli eliminati.

Antonino Cannavacciolo, intervistato pochi giorni fa da ‘Il Fatto Quotidiano’ ha svelato qualcodsa in più sulle selezioni. “Non hanno potuto portare nulla di pronto da casa e questo ha permesso di stanare subito i bluff. Tutti hanno fatto la spesa in dispensa e cucinato davanti a noi, così i bravi li abbiamo adocchiati da subito”.

Ma dove potremo vedere tutte le nuove puntate di Masterchef Italia 10? In diretta ogni giovedì su Sky Uno e in replica su Sky Uno +1, ma anche su NOW TV e su Sky Go. Qui in particolare sono caricate anche tutte le puntate delle vecchie edizioni.