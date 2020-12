Per eliminare le smagliature i trucchi ci sono, inizia a mangiare così.

Le smagliature, per molte donne, sono una vera ossessione. Circa l’80% delle persone a, sul proprio corpo, questi segni poco gradevoli. Si tratta di un fenomeno che riguarda soprattutto le donne ma non mancano agli uomini.

Le smagliature non saranno più un problema

Le smagliature non dovrebbero assolutamente essere considerate un disagio ma, addirittura sul web, tutte le personalità più acclamate, stanno portando avanti delle campagne di sensibilizzazione, per tutti i difetti, chiamiamoli così, che possono comparire sulla nostro corpo e che, purtroppo, molto spesso, vengono identificati come un disagio insormontabile. Quando non ci si sente bene con il proprio corpo si inizia ad agire cercando utili espedienti per far fronte ai piccoli difetti, in questo caso, della pelle.

Senza esagerare e rivolgendosi sempre a degli specialisti, parleremo oggi di come possiamo ridurre la insorgenza delle smagliature partendo da ciò che mangiamo quotidianamente.

Vediamo dunque come eliminare le smagliature seguendo dei consigli mirati e ben determinati. Abbiamo spesse volte trattato l’argomento ma oggi ci andremo a concentrare piuttosto sulla strutturazione del cibo che siamo solite consumare nell’arco della giornata. Ci sono moltissimi consigli a livello nutrizionale e non solo, oli e trattamenti vari, da mettere in pratica per eliminare questo inestetismo della pelle. Focalizziamoci ora sul nostro stile di vita, tutto ciò che facciamo non facciamo può incidere senza dubbio su questo problema.

Vi basterà preparare degli alimenti specifici e riuscirete a liberarvi delle smagliature. Per organizzare la settimana ed evitare di incappare in pietanze dell’ultimo minuto non proprio salutari potete senz’altro far riferimento ad un buon menù settimanale comprensivo di preparazioni anticipate e pronte all’occorrenza.

Il parere medico

A dare dei preziosi consigli e la dottoressa Silvia Sanfilippo, un medico estetico che si è occupata per diverso tempo della questione smagliature. Secondo la dottoressa, è di vitale importanza portare a tavola determinati cibi. Prima di tutto bisognerà dare spazio al consumo della frutta che sia fresca o secca e della verdura. Questi cibi sono infatti fonte di vitamina a, vitamina C e vitamina ed ottimi per risolvere il disagio delle smagliature. Consiglia inoltre di mangiare pesce, fibre, alimenti integrali.

Da abbandonare quasi definitivamente, all’infuori di qualche sgarro, una volta alla settimana, il consiglio è anche quello di lasciar fuori dalla nostra alimentazione tutti i cibi raffinati, lo zucchero, i grassi saturi. Bere acqua è sempre il suggerimento di base, sarebbe bene bere infatti almeno 1,5 l di acqua al giorno. Qui è possibile consultare infine la guida completa di tutti i prodotti utili ed efficaci contro le smagliature.

Fonte: (proiezionidiborsa.it)