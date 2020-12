Oggi scopriremo una versione tutta speciale del panettone piccolo simbolo delle festività natalizie per eccellenza. Quest’oggi, la nostra healthydory_, ci ha proposto un mini panettone, leggero, semplice da preparare e molto veloce.

La ricetta natalizia che stavi aspettando da tempo, veloce, facili da preparare ma golosissima al contempo, da un’idea semplice, un mini dolce oltre che bellissimo, dal sapore unico e light!

La ricetta dei baby panettoncini

Ti bastano pochissimi ingredienti per andare a creare dei mini panettoncini, che potrai posizionare sulla tavola, impreziosendoli con dello spago, dei fiocchetti, farai sicuramente una bellissima figura. Gli ingredienti sono semplici e reperibili nella tua cucina senza alcun problema, si tratta di farina, due uova, di latte, non verrà usato di zucchero e nel burro, piuttosto sostituti naturali dello zucchero come ad esempio il miele.

Immergiamoci in questa ricetta versione baby tutta natalizia e sbizzarriamoci con la faccia da spalmare in superficie, puoi scegliere una delle creme che più preferisci.

Ingredienti

225 gr farina Manitoba

40 gr farina 00

1 uovo

125 gr latte scremato senza lattosio (a temperatura ambiente)

25 gr di stevia (o miele)

40 gr di olio di semi

Mezzo cubetto di lievito di birra fresco

Aroma alla vaniglia

Crema proteica al pistacchio

Granella di pistacchi.

Preparazione

“In planetaria (o a mano), ho unito latte, stevia, lievito e ho mescolato. Ho unito l’olio, l’uovo, l’aroma e ho lasciato che i liquidi si mescolassero bene tra loro. Successivamente ho aggiunto le farine setacciate e ho fatto lavorare l’impasto ad una velocità media. Una volta ottenuto un panetto omogeneo (né troppo secco, né troppo umido), ho trasferito il composto in una ciotola.

L’ho sigillata per bene con la carta pellicola e ho riposto in forno spento con luce accesa per 4 ore. Una volta lievitato, ho ricavato 6 palline dello stesso peso (circa 120 gr) e le ho posizionate negli stampi per panettoncini. Ho coperto la teglia con della carta pellicola (mettendo al centro un bicchiere, in modo che l’impasto con si attaccasse alla carta pellicola) e ho lasciato lievitare per altre 3 ore.

Non appena i panettoncini hanno raggiunto il bordo dello stampo, ho acceso il forno a 170° e ho cotto fino a doratura (facendo la prova stecchino). Ho farcito con crema proteica al pistacchio e granella di pistacchi”.

Conservazione

Si possono conservare in frigo o a temperatura ambiente, all’interno di un sacchetto per alimenti.

