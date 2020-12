Nuova collezione Layla, l’abbiamo provata per voi: le pagelle

Abbiamo provato per voi alcuni prodotti makeyup di Layla Cosmetics. Tante riconferme sulla qualità del brand, un bocciato.

Abbiamo avuto il piacere di provare alcuni prodotti della nuova collezione di makeup firmata Layla Cosmetics confermando le alte prestazioni per quanto riguarda il trucco occhi e per quanto riguarda il trucco labbra un 10 e lode e un bocciato.

Scopriamo chi è Layla Cosmetics e le nostre pagelle per un mascara, due eyeliner, un ombretto liquido, un rossetto mat e due tinte labbra.

Layla Cosmetics: l’azienda

Layla Cosmetics è una delle aziende italiane nel campo della bellezza che vanta una storia lunga di grandi successi. Emanuele Rossetti, la fondò nel 1936 e produsse il primo smalto per unghie in Italia, come descritto perfettamente dall’azienda stessa sul sito ufficiale dell’azienda, ad oggi è presente sul mercato con diversi prodotti per unghie e makeup:

“Layla è oggi presente sul mercato con più di 2500 referenze prodotte artigianalmente nei suoi laboratori Milanesi ed è riconosciuta nel mondo come sinonimo di qualità e innovazione.

Distribuita nei più prestigiosi punt vendita retail e professionali, Layla ha anche un flagship store in Via Larga 2 a Milano nel cuore della metropoli più fashion d’Italia”

I prodotti makeup Layla Cosmetics che abbiamo provato per voi: le pagelle

Ecco le nostre pagelle per i prodotti makeup che l’azienda Layla Cosmetics ci ha dato la possibilità di provare:

Mascara The Longer The Better

Come lo presenta l’azienda:

“The Longer The Better, l’unico mascara al mondo in grado di creare delle fibre che letteralmente allungano e volumizzano le tue ciglia. Per le donne…. Insostituibile!!!”

Il voto di Chedonna e la nostra recensione:

Un bel ’10’ ad un mascara che conferma a pieno le promesse di chi lo ha formulato. Un bel nero, facilità di applicazione grazie ad uno scovolino della misura giusta con cui riuscire a raggiungere tutte le ciglia, anche le più corte.

Il mascara davvero volumizza e allunga le ciglia ma necessita di essere lavorato bene e applicato dalla radice alle punte. Dopo la prima passata le ciglia sono nere e molto lunghe, se si passa una seconda volta, regala un effetto ‘ciglia finte’ davvero favoloso. Si strucca con facilità con un struccante bifasico.

Prezzo: €.12,90

Metal Phobia Ombretto Liquido Metallico

Come lo presenta l’azienda:

“Un finish brillante a prova di sbavatura. Leggero e facile da usare, l’applicatore consente una stesura accurata e un controllo ottimale dell’intensità del glitter, ideale per il look di precisione. La formula metallizzata asciuga uniformemente, per garantirti un look occhi impeccabile per tutto il giorno”

Il voto di Chedonna e la nostra recensione:

Un ’10’ ad un ombretto liquido che conferma tutte le aspettative. Si presenta in una formulazione liquida ma piacevole e semplice da stendere sulla palpebra, ma grazie all’applicatore in spugna, perfetto per creare dei punti luce e anche una linea di eyeliner brillante. Non entra nelle pieghette, resta brillante e compatto anche dopo averlo indossato per parecchie ore. Si strucca con facilità, con uno struccante bifasico.

Prezzo: €.11.90

Met ad Hell ultra mat black eyeliner

Come lo presenta l’azienda:

“-Finalmente puoi ottenere una scrittura precisa, facile ed uniforme con un solo gesto! La loro formula watwrproof ed a lunga tenuta vi regalerà un makeup perfetto per tutto il giorno ma comunque veloce da rimuovere. La punta in feltro garantisce un risultato perfetto sia nelle linee extra sottili sia in quelle più spesse e grafiche”

Il voto di Chedonna e la nostra recensione:

Anche l’eyeliner mat e waterproof merita un nostro ’10’ per non aver disatteso nessuna promessa. L’eye liner si presenta con un packaging accattivante dalla finitura opaca. L’applicazione davvero semplice, grazie alla punta in feltro che dopo diverse applicazioni non tende ad ammorbidirsi e a piegarsi. Il colore nero che abbiamo ricevuto si stende in modo piacevole e una volta sull’occhio risulta omogeneo e resta davvero inalterato per ore ed ore. Non sbava nemmeno sottoposto a dell’acqua vaporizzata e incredibile, si strucca con un semplice struccante bifasico.

Prezzo: €.11.90

Shinink- Shine black eyeliner

Come lo presenta l’azienda:

“Black Eye liner waterpoof. Finalmente puoi ottenere una scrittura precisa, facile ed uniforme con un solo gesto. La loro formula waterproof ed a lunga tenuta vi regalerà un makeup perfetto per tutto il giorno ma comunque veloce da rimuovere. La punta in feltro garantisce un risultato perfetto sia nelle linee extra sottili sia in quelle più spesse e grafiche. Resistente e studiata per non perdere forma ed efficacia nel tempo”

Il voto di Chedonna e la nostra recensione:

Un bel ’10’ anche all’eyeliner waterproof effetto lucido. Come per il fratello ‘mat’ anche questo eyeliner si stende in modo confortevole con una punta in feltro molto pratica e perfetta anche per i principianti. La linea risulta con un colore omogeneo e inalterato nel tempo. Si strucca con uno struccante bifasico.

Prezzo: €.11.90

Eternal Lip-Stain

Come lo presenta l’azienda:

“Una tinta labbra diversa, un’ intensità di colore mai sperimentata.

3 tinte mat e 3 tinte perlate all’inverosimile. 12 ore di tenuta NO TRANSFER.

La texture di ETERNAL è ultra confortevole, non appiccica ed il tempo di asciugatura è quasi immediato. Le vostre labbra manterrannol’idratazione e non avrete la sensazione di secchezza che normalmente si sperimenta con questa tipologia di prodotto. Si strucca totalmente ed in modo veloce con un normale detergente struccante.

Con ETERNAL inizia un nuovo mondo della tinta per labbra!”

Il voto di Chedonna e la nostra recensione:

Eccoci arrivati al tasto dolente della collezione. Un ‘5’ dopo averlo provata e riprovata. La tinta labbra si presenta con un packaging essenziale dal finish opaco. Abbiamo provato in particolare le tonalità 7-Adaptive nude e 2 Savage.

La tinta labbra si presenta piuttosto liquida e con una formulazione trasparente. All’applicazione non si nota un colore omogeneo, le gocce di tinta infatti tendono ad asciugare in modo parziale rendendo la tinta trasparente e poco omogenea. La coprenza del prodotto è quella di un gloss che inzialemente sembra fissarsi in modo indelebile alle labbra, proprio come una ‘vernice’ ma che applicata nella vita di tutti i giorni, alla prima call reference delude.

Il prodotto con il passare del tempo tende a seccare rapidamente e le particelle di colore tendono ad unirsi tra loro lasciando delle striature pigmentate sulle labbra. Per quanto riguarda la tonalità 7-Adaptive nude, che dovrebbe adattarsi al colore naturale delle labbra, la tonalità ‘caramello’ molto calda è sempre molto evidente. La tonalità Savage, si presenta in un bellissimo rosso dal sottotono caldo, peccato però che il colore non sia uniforme una volta applicato.

Prezzo: €.12,90

Immoral Mat Lipstick

Come lo presenta l’azienda: