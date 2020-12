Fare i regali di Natale a un’appassionata di make up può essere difficile perché avrà sicuramente una vasta collezione di prodotti, meglio allora puntare su un’utilissimo specchio professionale portatile.

Le appassionate di make up in genere sanno perfettamente come truccarsi e quali prodotti utilizzare ma non dispongono di un’adeguata postazione trucco.

Le caratteristiche fondamentali delle postazioni make up sono: luce diffusa e omogena, specchio vicino al viso per poter eseguire facilmente trucchi di precisione, soprattutto per il make up delle labbra e degli occhi.

Spesso si utilizzano specchi da appoggio più facili da avvicinare al viso e da utilizzare anche da sedute. Questi specchi hanno però lo svantaggio di non favorire un’illuminazione omogenea del viso e quindi delle zone da truccare, riflettendo molte zone d’ombra proiettate dalle luci che si sviluppano dal soffitto o da lampade a muro.

Su Amazon è invece possibile acquistare uno specchio perfetto per le appassionate di make up, che risolve in una volta sola, con grande stile ed eleganza, tutti i problemi che incontrano le donne appassionate di trucco.

I regali di Natale perfetti: lo specchio con illuminazione incorporata per un make up a prova di errore

Ottenere una luce soffusa, omogenea e non abbagliante è una delle difficoltà maggiori per chi vuole creare una postazione trucco ideale.

Questo specchio con 40 luci led incorporate e regolabili assicura un’illuminazione perfetta da ogni angolazione che minimizza le zone d’ombra e può variare non soltanto d’intensità, ma anche di temperatura.

Capita infatti di truccarsi in condizioni di luce fredda (cioè con lampadine a luce bianca, che si usa tipicamente nei bagni) e di rendersi conto (quando ormai è troppo tardi) che alla luce del sole, calda e dorata, i colori del nostro make up risultano diversi da quelli che avevamo cercato di ottenere in casa.

Con questo specchio da make up con led incorporati si potrà verificare la resa del make up in qualsiasi condizione di luce, evitando quindi di truccarsi troppo o troppo poco rispetto alla situazione in cui ci troveremo.

Con un semplice click sull’interruttore si potrà scegliere tra: illuminazione a luce fredda, illuminazione a luce calda, illuminazione a luce naturale.

Lo specchio è inoltre in grado di ingrandire l’immagine riflessa fino a 10 volte, una caratteristica comodissima per chi necessita ad esempio di applicare ciglia finte o lenti a contatto oppure per coloro che portano gli occhiali ma naturalmente non possano indossarli nel momento in cui applicano il trucco.

Trattandosi di uno specchio da appoggio di piccole dimensioni, può essere facilmente trasportato anche in valigia, per essere utilizzato in qualsiasi situazione, anche fuori di casa.

Il piedistallo è dotato di una potente ventosa che permette di attaccare lo specchio sulle piastrelle di un muro per utilizzare lo specchio in sospensione e non da appoggio. La ventosa funziona perfettamente anche sulla superficie di uno specchio più grande, e può essere utilizzata anche in piano per attaccare lo specchio a un tavolo o a una scrivania per impedire che scivoli.