Oggi diamo i voti ai look autunnali di tre giovani modelle ed It Girl americane: Hailey Rhode Baldwin Bieber, Kendall Nicole Jenner e Jelena Noura Hadid (Gigi).

Siamo abituate a vederle con outfit impeccabili paparazzate in giro per New York City, Los Angeles, Londra, Parigi e Milano. Nella loro quotidianità, quando non pubblicizzano marchi fashion per Instagram, come si vestono? Scopriamo le top senza trucchi.

Hailey, Kendall e Gigi: ecco i voti ai loro outfit autunnali

Hailey Baldwin a poco più di due anni dal matrimonio con il cantante e musicista Justin Bieber è in splendida forma. Mai troppo magra, sempre tonica e dorata, sugli outfit lontana dai set fotografici lascia spesso a desiderare. In questo post la berretta color panna non c’entra nulla, i pantaloni in pelle sono sexy e coraggiosi visto il clima del periodo negli States. Per sapere perché le berrette abbiano il pompon dai un’occhiata qui. La felpa di The North Face non si può vedere e le unghie sono inquietanti. Nell’insieme però risulta meno peggio di quanto non sia quindi per lei Voto: 6.

Kendall Jenner ha gambe chilometriche ed un viso pulito che piace alle firme più importanti del mondo. Dal reality show “Al passo con i Kardashian” è passato un secolo ed oggi è talmente seguita (143 milioni di follower su Instagram) dall’evitare localizzazioni e tag. Predilige il bianco o il nero per i suoi look, raramente eccessiva ma comunque molto hip hop style. Qui sono subito promossi a pieni voti gli anfibi lucidi stringati con suola alta a carrarmato. Berretta e maglia coordinate ma non troppo ci piacciono ma ai leggins, visto il sopra corto, sarebbe stato meglio un paio di jeans skinny. Voto: 7

Un’altra mora entrerà presto in un reality tutto italiano, il Gf Vip.

Di seguito il bellissimo “angelo di Victoria”, Gigi Hadid, immortalata per la prima volta con la figlia avuta dal fidanzato Zayn Malik (ex cantante degli One Direction). Nata sotto il segno del toro venticinque anni fa, Gigi ha dichiarato di non amare lo shopping. Le piace sentirsi comoda nella vita di tutti i giorni e considera l’essere charming con trucco e parrucco precisi, e look all’ultimo grido, una parte fondamentale del suo lavoro ma niente di più. Spesso infatti “ruba” gli abiti a Zayn e si posta sui social mandando in visibilio milioni di fan.

Come molte altre star americane, la bella Gigi sfoggia un capo con la scritta Vote per le presidenziali Usa del 3 novembre. Carina la suit azzurra, uno dei colori preferiti da Gigi, benissimo gli ugg modello classico in color cuoio ma le calze zebrate non si possono proprio vedere. La vestaglia sarebbe stata meglio a contrasto ma in questo caso il giudizio è un po’ influenzato dalla sua dolcissima creaturina. Voto: 8

“Quando si è giovani – e bellissime – si sta bene con tutto” dicono i più âgée. La realtà però è che un look sbagliato rovina l’immagine che si da al mondo ed a noi stesse. Ok, la comodità è necessaria ma sempre con stile.

Silvia Zanchi