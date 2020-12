Il regalo di Natale quest’anno arriva direttamente a casa grazie ad Amazon: nell’adorabile trousse trucchi di Pupa c’è tutto quello che serve per un make up completo.

Quest’anno potrebbe essere molto difficile riuscire a incontrare i propri cari per scambiarsi i regali di Natale a causa delle restrizioni alla mobilità tra regioni imposte dal governo, soprattutto nei giorni delle festività.

Per questo motivo potrebbe essere un’ottima idea far arrivare i regali direttamente a casa del destinatario, utilizzando Amazon come un moderno ed efficiente Babbo Natale.

Per quanto riguarda il make up, su Amazon si possono individuare molte offerte particolari, che mettono a disposizione confezioni speciali di trousse molto carine, perfette per un regalo di Natale.

Le adorabili trousse trucchi Pupa Whale: un perfetto regalo di Natale

Le trousse Pupa Whale sono prodotte e distribuite in 4 diversi colori che racchiudono palette differenti di trucchi per il make up occhi, viso e labbra.

Le palette sono costituite da colori molto naturali e brillanti, come nella lunghissima tradizione Pupa, uno dei migliori marchi italiani del settore make up.

I colori delle balene, abbinati ognuno a una diversa forma di trousse invece sono: bianco, rosso, azzurro e rosa.

In genere le trousse vengono vendute singolarmente, ma su Amazon è possibile acquistar una particolare confezione regalo che abbina due diverse trousse, la numero 1 e la numero 4, che vengono organizzate su un divertente supporto a forma di onda.

La trousse n.1 è la più piccola, può essere portata comodamente in borsetta e all’interno svela diversi scomparti a scomparsa in cui sono organizzati diversi tipi di trucco labbra da applicare con un pennellino.

Nella trousse whale n.4 invece si trova una gamma complete di prodotti per i trucco viso, compresi i famosi ombretti Pupa.

Nella trousse più grande sono compresi anche un correttore viso e un primer occhi, fondamentali per minimizzare occhiaie e piccole imperfezioni ottenendo allo stesso tempo un trucco duraturo, in grado di resistere senza sbavare anche per diverse ore. Per un look davvero festivo non si può fare a meno dell’illuminante, disponibile in due diversi formati: compatto e in crema.

L’elenco completo dei prodotti della trousse n.4 è:

FACE

1 correttore

1 blush in crema

1 illuminante in crema

1 blush compatto

1 illuminante compatto

EYES

1 primer

6 ombretti compatti

1 matita occhi

1 applicatore occhi doppio

LIPS

2 rossetti brillanti

2 rossetti classici

2 rossetti matt

1 gloss

Naturalmente le due trousse sono completamente indipendenti rispetto al supporto e la più piccola può essere comodamente trasportata in borsa.

Il set regalo composto dalle due trousse trucchi è disponibile in tutti i quattro colori della gamma whale, tra cui l’iconico rosso che è il colore caratteristico del brand Pupa. Su Amazon sono tutti disponibili, anche per un acquisto multiplo che dà diritto a uno sconto ulteriore.