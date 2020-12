Se ogni volta ti capita di avere la nausea dopo mangiato non devi sottovalutare questi sintomi. Scopri le possibili cause.

La nausea dopo i pasti è di sicuro una delle sensazioni più fastidiosi e che rischia di compromettere anche le nostre normali attività quotidiane.

Almeno una volta nella vita sarà capitato a tutti di provarla, specie dopo una grande abbuffata, in occasione di una festa o una cerimonia, e in quel caso è una condizione del tutto fisiologica.

Se però il sintomo diventa ricorrente non dobbiamo trascurarlo in quanto potrebbe nascondere una patologia o comunque un disturbo da curare. Ecco perché in tal caso è bene sentire il parere di un medico.

Le cause della nausea dopo pranzo

La nausea dopo i pasti, detta anche nausea post-prandiale è un disturbo che può presentarsi di frequente, specie se si tende ad abusare del cibo.

Ma le grandi abbuffate non sono l’unica causa della nausea dopo mangiato. In genere si manifesta con una sensazione di malessere generale e in particolare sulla zona dello stomaco.

Vediamo allora quali possono essere le cause, sia patologiche che non, della nausea dopo i pasti.

Le cause della nausea dopo i pasti che non derivano da problematiche di natura patologica sono:

pasti abbondanti

pasti consumati troppo velocemente con conseguente deglutizione di aria

Anche la concomitanza delle due cause può scatenare i sintomi della nausea post-prandiale.

Le cause di natura patologica invece possono essere:

gastrite

reflusso gastroesofageo , quando i succhi gastrici tornano nell’esofago

, quando i succhi gastrici tornano nell’esofago ulcera

ernia iatale

calcoli della cistifellea

esofagite

gastroenterite, un’infezione dell’apparato digerente dovuta ad un virus

Può capitare inoltre di avere la nausea dopo i pasti perché si è ingerito qualcosa di contaminato o deteriorato in quel caso si parla di intossicazione alimentare o avvelenamento alimentare.

La nausea può insorgere anche in caso di allergie e intolleranze alimentari, dovute ad allergeni presenti negli alimenti consumati.

Se poi si assumono determinati farmaci la nausea potrebbe essere un effetto collaterale.

La nausea tra i sintomi della gravidanza

Una delle cause della nausea dopo i pasti è anche la gravidanza. Specie nei primi mesi è un sintomo molto ricorrente tra le gestanti. In ogni caso non si tratta di una patologia ma di una condizione parafisiologica. Tra l’altro il sintomo della nausea nelle donne incinte non si manifesta solo dopo aver mangiato ma può capitare in qualsiasi momento della giornata. Scopri anche i rimedi naturali contro la nausea in gravidanza

Lo stress causa la nausea dopo mangiato

Da non sottovalutare anche lo stress e l’ansia come possibili cause della nausea post-prandiale. La nausea però in tali casi, come per la gravidanza, può manifestarsi anche in altri momenti della giornata e non necessariamente solo dopo aver consumato i pasti.

In periodi particolarmente stressanti, l’ansia e lo stress contribuiscono ad acuire tale problematica. Le tensioni alterano la produzione degli enzimi digestivi creando squilibri nell’apparato gastrointestinale.

Non è un caso che in Italia una persona su tre soffra di problemi legati all’apparato gastro-intestinale per disturbi emotivi o ansiosi.