Se volete addolcire la colazione del weekend questo fa proprio al caso vostro, un rotolo davvero cioccolatoso, con un ripieno super cremoso, soffice, chiamato biscocrema, con una bella spolverata di cacao amaro e una colata di cioccolato fondente da far venire l’acquolina in bocca.

Una ricetta a dir poco gustosa grazie alla fantasia e alla bravura di cooking_fitness_girl in grado di rendere, con ingredienti semplicissimi, un dessert unico, cremoso, prelibato, un biscocrema a regola d’arte!

La ricetta del biscocrema morbidissimo!

Questa mattina colazione davvero speciale e super COCCOLOSA, ne abbiamo proprio bisogno visto il periodo che stiamo passando tutti.

In collaborazione con Ale @ricett_ale abbiamo pensato a questo rotolo fatto con delle crepes arrotolate e farcite con ricotta e biscotti Pan di Stelle sbriciolati…copertura con una bella spolverata di cacao amaro e colata di cioccolato fondente e come decorazione stelline e due Biscocrema, no vabbè ragazzi che ve lo dico a fare, è davvero un rotolo pazzesco!

Provare per credere!

Ingredienti (per le crepes)

90 gr di albume

30 gr farina di avena

50 ml latte di soia

8 gr cacao amaro

bicarbonato + limone

Ingredienti (per il ripieno)

100 gr di ricotta magra

miele quanto basta

4 biscotti Pan di Stelle sbriciolati

Preparazione

Mescolare gli ingredienti per fare le crepes e come ultimo far agire il bicarbonato con il limone, cuocere le crepes in una padella diametro 18 cm ben unta con olio evo, una volta cotte farle raffreddare. Nel frattempo preparare il ripieno (mescolare la ricotta con il miele). Stendere le crepes su un piano sovrapponendole leggermente e mettere il composto di ricotta stando al centro delle crepes. Sbriciolare sopra al composto i biscotti e chiudere i lati delle crepes.

Partendo dall’alto avvolgere il rotolo e lasciarlo riposare in frigo. Tagliare le due estremità e spolverare con cacao amaro…fare una bella colata di cioccolato fondente e adagiarci i due biscotti biscocrema, e decorare con qualche stellina!

Ed ecco a voi il risultato!