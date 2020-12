Rissa sfiorata nella casetta di Amici 20 tra i cantanti Leonardo e Arianna: la pulizia dei luoghi in cui vivono accende lo scontro.

Scontro di fuoco e rissa sfiorata nella casetta di Amici 20 dove dei pomodori andati a male hanno spinto Leonardo a sottolineare l’incuranza di alcune persone nei confronti della pulizia della casa in cui vivono tutti. Le parole di Leonardo che si è rivolto a tutti hanno fatto scattare Arianna sulla difensiva che si è scagliata contro il compagno sottolineando di aver sempre pulito nei giorni scorsi.

Lamacchia, infastidito dall’atteggiamento di Arianna, ha sottolineato di non aver fatto nomi e di aver parlato in generale esortando la compagna a non fare la vittima piangendo davanti alle telecamere. Una frase che ha dato vita ad uno scontro ancora più acceso con la cantante che è ancora in bilico e non ha riottenuto la maglia che ha accusato Leonardo di voler fare il personaggio.

Amici 20, scontro tra Leonardo e Arianna: volano parole di fuoco

Tra Arianna e Leonardo Lamacchia, il giovane cantautore pugliese amico di Ermal Meta, non c’è molta simpatia e, nelle scorse ore, è scoppiata una pesante discussione a causa delle pulizie della casa che devono essere svolte da tutti i ragazza.

Leonardo ha esortato tutti ad avere più cura dell’ambiente che condividono, ma Arianna si è sentita immediatamente tirata in causa rispondendo per le rime.

“Non fare la vittima. Davanti alle telecamere fai quella che si mette a piangere facendo la vittima e questa cosa mi fa pensare ancora di più“, sbotta Leonardo.

“Non ho bisogno di fare la vittima. A me che ci siano le telecamere o meno non me ne frega proprio niente. Le tue manie di protagonismo falle fuori da qua. Pensa al tuo personaggio che è meglio”, replica duramente Arianna.

“Io? Sono io quello che parla da solo davanti alle telecamere?“, chiede in modo retorico Leonardo. “Io parlo da sola perché l’altro giorno parlavo con la foto di mio padre, quale ca…o è il tuo problema? Fatti il tuo percorso”, è stata la risposta di Arianna.

“Non mi prendi per il cu*o. Non ho 17 anni. Non sarai tu a dirmi io sono vera… a me devi dire sei un personaggio? Ma stiamo scherzando? Arianna smettila, non ho voglia di parlarti. Mi sono proprio scocciato”, ha aggiunto Leonardo chiudendo l’argomento.