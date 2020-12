Pranzo di Natale 2020: le migliori ricette con pollo e tacchino

Le migliori ricette con il pollo e il tacchino per il pranzo di Natale 2020. Tante gustose idee in cucina per i secondi piatti e non solo.

Se per il pranzo di Natale preferite cucinare piatti con carni bianche in particolare pollo e tacchino, ecco tante appetitose ricette con questo tipo di carne decisamente più leggera di quella rossa e anche molto versatile.

Scopriamo tutte le ricette che abbiamo selezionato per voi di antipasti, primi e secondi piatti con pollo e tacchino. Scopri anche le migliori ricette di antipasti per il pranzo di Natale.

Pranzo di Natale 2020: gli antipasti con il pollo

Gli antipasti saranno ottimi anche preparati con il pollo. Delle ricette gustose, semplici ed economiche che delizieranno il palato di tutta la famiglia.

L’insalata

Un’insalata di pollo preparata con tante verdurine che sarà perfetta da servire come antipasto.

I crostini

I classici crostini toscani, un antipasto della tradizione davvero gustoso che piacerà sicuramente a tutti.

I rotolini di piadina

Dei deliziosi rotolini di piadina con pollo e verdure, un ‘finger food’ gustoso che conquisterà al primo assaggio.

