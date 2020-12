È giovane, bellissima e con un fisico da maggiorata che fa impazzire gli uomini: come cantante forse non ha un gran talento ma è una delle VIP più simpatiche di questo periodo. La riconosci?

Bellissima, piena di energia e di voglia di vivere, questa bambina ha mantenuto anche da adulta tutti i pregi che la caratterizzavano da piccola.

Oggi è un personaggio famosissimo in Italia, sia in ambito musicale sia in ambito social: proprio sui social infatti può contare su un foltissimo stuolo di follower che ogni giorno seguono le sue buffe avventure quotidiane.

Nata da una famiglia molto ricca, ha sempre avuto una vita molto agiata ma non si comporta affatto come una snob. Il suo rapporto con i fan e con i colleghi è sempre molto diretto e sincero, ama moltissimo gli animali (in particolare i cavalli) ma ha eletto il leopardo a suo animale simbolo, tanto da portarlo tatuato su parti “importanti” del proprio corpo.

Hai capito chi è?

Una cantante maggiorata che ha conquistato l’Italia (e non con la voce)

Guardando le sue foto da bambina si rimane incantati dal fatto che le sue espressioni sono rimaste identiche a quelle che fa ancora oggi davanti alle telecamere.

I suoi grandi occhi azzurri e le sue labbra estremamente espressive sono rimaste le stesse e, anche se oggi è una ragazza molto sensuale, il suo umorismo la circonda di un’aria di innocenza che probabilmente non perderà mai.

Quanti anni ha oggi? Ovviamente diciotto!

Naturalmente stiamo parlando di Elettra Lamborghini, la bella ereditiera di una delle famiglie più ricche d’Italia, che vive nel lusso ma si diverte a passeggiare in fattoria per salutare le mucche e i tori di cui porta il nome.

Eletta, infatti, è stata battezzata con il secondo nome di Miura, che ha un significato molto importante per la sua famiglia. Miura è sia il nome di una razza di tori (gli stessi che compaiono nel logo della Lamborghini) sia uno dei modelli storici più famosi di queste auto di lusso.

Elettra ha mosso i primi passi nel mondo della televisione partecipando a Super Shore (un programma televisivo ispirato a Jersey Shore e andato in onda in Spagna e Amrica Latina) e a Riccanza (un programma, stavolta italiano, realizzato da MTv e che aveva per protagonisti i rampolli delle più ricche famiglie italiane.

All’epoca di Super Shore (era il 2015) Elettra sfoggiava un look ispirato agli anni Novanta: avrebbe potuto tranquillamente far parte delle Spice Girls.

Sull’onda del successo televisivo l’ereditiera ha anche posato per Playboy Italia, riuscendo a mantenere il suo stile divertente e scanzonato anche nelle pose che avrebbero dovuto risultare più sexy!

Nel 2018 ha deciso di cominciare la sua carriera di cantante pubblicando un singolo destinato a diventare doppio disco di platino, ispirato alle atmosfere vacanziere e scanzonate del reggaeton. Il singolo si chiamava Pem Pem ed era cantato completamente in spagnolo. L’enorme uso di autotune mise immediatamente in chiaro che Elettra non è dotata di grandi doti canore, e che punta tutto su uno stile accattivante e su molti ammiccamenti.

Una volta pubblicato il primo singolo Elettra ha capito di voler intraprendere seriamente la carriera discografica e ha successivamente pubblicato un nuovo singolo, ancora in spagnolo, intitolato Mala.

Il primo album in studio arriva nel Giugno del 2019 con il nome Twerking Queen. Purtroppo la promozione del disco nei mesi successivi è coincisa con lo scoppio della pandemia di Coronavirus ed Elettra è finita nell’occhio del ciclone per aver preso parte a un evento in un centro commerciale in cui si creò uno dei primi “assembramenti pericolosi” del 2020.

Nonostante le enormi difficoltà, però, Elettra può definire il suo 2020 come un anno memorabile, dal momento che proprio quest’anno è riuscita a coronare il suo romantico sogno d’amore con il Dj olandese Afrojack.

Regina di stile e di sensualità, Elettra ha dimostrato in più di un’occasione di avere davvero un cuore tenero: dopo la morte della sua cavalla, che era malata da tempo, ha sofferto enormemente, pubblicando moltissimi post e storie su Instagram per raccontare il suo lutto e parlare del suo enorme amore per gli animali.

Come si può non adorarla? Lo si dovrebbe chiedere a Cristiano Malgioglio, uno dei pochi ad aver avuto parole durissime nei confronti di Elettra, soprattutto dopo che quest’ultima decise di partecipare a Sanremo 2020 con una canzone melodica cantata in italiano.

Le sue performance sul palco dell’Ariston naturalmente non sono state memorabili (il duetto con Miss Keta è stato considerato da molti uno dei punti più bassi della storia del festival) e Malgioglio affermò: “Se sapesse cantare sarei molto felice di scrivere una canzone per Elettra Lamborghini. Ma per cantare ci vuole il talento, non basta scoprire il fondoschiena. La Pavone non ha mai avuto bisogno di scoprire il fondoschiena”.

A Sanremo Elettra è arrivata ultima (era penultima, ma la squalifica di Bugo e Morgan la gettò sul fondo della classifica) e la sua reazione alla notizia è una delle scene più memorabili che circolano in rete su di lei.

Oggi Elettra si dedica alla vita di coppia e ha deciso di trasformarsi nella mogliettina ideale. Nel frattempo lei e il marito sono volati a Dubai per trascorrere un periodo di vacanza lontano dalle preoccupazioni per la situazione sanitaria italiana.